Le anticipazioni delle trame di La Forza di una donna dal 16 al 21 marzo sono ricche di suspance. La merce di Cem ha avuto grossi danni e l'uomo vorrebbe ottenere un risarcimento: si crea un clima di grande tensione. Per vendicarsi, porterà Bersan, Bahar e Ceyda in un posto isolato e le ricatterà, chiedendo loro una ingente somma di denaro. Le donne non avranno il denaro a disposizione e si dispereranno molto.

La forza di una donna 3: Cem può colpire da un momento all'altro

Le donne riescono a tornare a casa, ma hanno molta paura. Di fronte ai familiari ed agli amici dovranno sforzarsi nel far finta di niente, ma dentro di loro sono molto angiosciate perché non sanno come fare a pagare il debito.

Cem, inoltre, può tornare da un momento all'altro a chiedere la sua somma di denaro. Per mitigare il clima di tensione, Bahar porta a casa un piccolo gatto, cercando così di distogliere dalla tensione Nisan e Doruk. I piccoli sono molto felici e sorpresi.

I sospetti di Sirin

Le anticipazioni della nuova settimana ci parlano anche di Enver, sconvolto per la morte di Hatice. L'uomo non si rassegna affatto alal dipartita e, parlando da solo, finge di parlare con Hatice. Ciò insospettisce la piccola Nisan, che non sa cosa sta succedendo ad Enver. La piccola parlerà con Bahar di questa situazione e la donna cercherà di rassicurarla al meglio.

Sirin ha dei sospetti: la nuova amicizia tra le tre donne, Bahar, Ceyda e Bersan sembra molto strana.

Le donne potrebbero nascondere qualcosa. Nel frattempo, Raif e Ceyda sono sempre più vicini. La donna cerca di prendere degli orecchini di nascosto, che appartenevano a Fazilet. L'uomo è deluso, ma quando Ceyda le comunica i suoi problemi economici decide di regalarle gli orecchini. Tra i due ci sarà anche un bacio, che non passerà inosservato agli occhi di Fazilet. A quel punto, dato che ricorre il compleanno di Ceyda, la donna propone di andare a cena fuori per festeggiare. In questo modo, lei e Raif avranno il loro primo appuntamento ufficiale.

Gli ascolti della soap opera

La forza di una donna 3 sta avendo molto successo in televisione. Molti telespettatori, infatti, si sono appassionati alle vicende amorose e non della serie. Nei pomeriggi di Canale 5, infatti, ha raggiunto punte di share che vanno dal 26% al 27%.