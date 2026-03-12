Negli ultimi episodi de La forza di una donna, Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci) tornerà tra le braccia di Arif Kara (Feyyaz Duman), appena si renderà conto di non aver smesso di amarlo.

Arif nasconde a Bahar che Sarp è morto per mano di Sirin

A seguito della morte della madre Hatice e del marito Sarp, Bahar racconterà la sua storia a Fazilet (Hümeyra), la quale coglierà l’occasione per riprendere a scrivere. Oltre a far sapere alla scrittrice che aveva deciso di salvare il suo matrimonio con Sarp, Bahar confesserà di essere ancora innamorata di Arif.

Una sera, Bahar troverà il coraggio di dichiararsi ad Arif, dandogli un bacio appassionato sulle labbra. Nonostante il riavvicinamento a Bahar, Arif sceglierà di nasconderle di aver scoperto che in realtà Sarp è morto per mano di Sirin, la quale ha manomesso la flebo che lo teneva in vita in ospedale.

Dopo essere entrato in possesso della registrazione in cui Sirin ha ammesso di aver ucciso il cognato Sarp, Arif sarà determinato a trovare altre prove per poterla incastrare, su suggerimento di sua sorella Kismet. Tuttavia, in seguito, Arif chiederà aiuto anche a Ceyda, per far finire Sirin in prigione con l’accusa di omicidio.

Kismet rimanda la sua partenza con Cem per aiutare Arif

A catturare l’attenzione sarà anche Kismet, la quale capirà di provare ancora dei sentimenti per l’ex marito Cem, pur avendo intrapreso una relazione con Emre.

I telespettatori, scopriranno che in passato, Kismet ha avuto un aborto proprio quando mancava poco per il parto, dopo essere stata picchiata dai nemici di Cem.

Dopo aver dichiarato il suo amore al suo ex, Kismet preparerà le valigie con l’intenzione di lasciare Istanbul. La donna si vedrà costretta a rimandare la sua partenza con Cem, appena Arif le chiederà di aiutarlo a far arrestare Sirin. Cem non la prenderà affatto bene, quando Kismet annullerà la loro fuga a causa del fratellastro Arif.

Riepilogo sulla relazione segreta tra Emre e Kismet

Di recente, prima di scoprire che il piccolo Arda non è il suo vero figlio, Emre si è fidanzato con Kismet in segreto. Ben presto, Sirin ha scoperto che Kismet e Emre hanno cominciato a frequentarsi come coppia, per averli sorpresi mano nella mano.