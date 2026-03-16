Le anticipazioni delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Bahar scoprirà che Sirin aveva pagato tre barboni per simulare un'aggressione. La donna furiosa non esiterà a smascherare la sorellastra davanti ad Enver.

Sirin incolpa Bahar della sua aggressione

Sirin farà ritorno a casa piena di ecchimosi dopo essere stata aggredita da tre barboni. La donna troverà supporto da Enver, al quale racconterà una versione distorta dei fatti. La darklady confiderà al genitore che Bahar ha chiesto ad Arif di allontanarsi da lei poiché gelosa.

Sirin darà alla sorellastra la colpa di essere stata aggredita in mezzo alla strada. Enver non sembrerà credere alle parole della figlia anche se sceglierà di rimanerle vicino anche per tenere fede alla promessa fatta da Hatice in punto di morte. L'uomo inizierà a sospettare della buonafede di Sirin quando non vorrà che Bahar ottenga i proventi della vendita di un terreno di famiglia.

Bahar smaschera la sorellastra davanti ad Enver e Arif

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Arif rischierà di venire accoltellato dai tre barboni nel tentativo di recuperare il giacchetto di Bahar, contente i soldi da destinare a Cem. In questa circostanza, la protagonista dichiarerà al barista di amarlo dopo aver temuto di perderlo.

Una volta tornata a casa, Bahar riceverà un'inaspettata visita. I tre barboni faranno il loro arrivo nell'abitazione dove dichiareranno di sentirsi in colpa per quello che hanno fatto a Sirin. I tre uomini inoltre le confideranno che la darklady li aveva pagati per simulare un'aggressione. Bahar furiosa deciderà di affrontare la sorellastra davanti ad Ender e Arif, che appariranno sbigottiti dalla verità appena scoperta. Sirin smascherata mediterà una nuova vendetta.

Ceyda, Bersan e Bahar sono finite in un giro di spaccio guidato da Cem

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a metà marzo in televisione, Sirin si è avvicinata pericolosamente ad Arif dopo averlo ringraziato per aver lasciato il suo bar ad Enver.

La donna ha iniziato a provare una certa ossessione nei confronti del barista. L'avvicinamento dei due ha scatenato i pettegolezzi da parte del quartiere di Tarlabasi, che ha sospettato che avessero una storia d'amore.

Nel frattempo, Ceyda, Bersan e Bahar sono finite nei guai. Le tre donne hanno capito di essere finite in un giro di spaccio gestito da Cem. Quest'ultimo ha minacciato le tre amiche di gravi conseguenze in seguito alla mancata consegna delle pentole ai clienti. L'uomo ha chiesto un'ingente somma di denaro a Bahar, Bersan e Ceyda dopo la scoperta che il contenuto dei tegami è stato rovinato.