Raif bacerà Ceyda dopo una serata trascorsa insieme nelle prossime puntate de La forza di una donna: il legame tra loro diventerà sempre più importante.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda inviterà Raif a cena al locale in cui lavorava e canterà una canzone per lui. I due si divertiranno molto e la serata di concluderà con un primo bacio.

Il grande aiuto di Raif per Ceyda ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il rapporto tra Ceyda e Raif diventerà sempre più importante. Nelle puntate in onda, Ceyda ha fatto uscire il figlio di Fazilet dopo tanto tempo e per lui è stata una giornata indimenticabile e divertente.

L'energia positiva della donna travolgerà Raif anche nei prossimi giorni, una un episodio rischierà di rovinare tutto. Ceyda, infatti, ruberà degli orecchini dall'armadio di Fazilet per saldare il debito con il pericoloso Cem. Raif sorprenderà la donna con gli orecchini ed esigerà delle spiegazioni. A Ceyda non resterà altro che scusarsi e raccontare all'uomo quello che sta succedendo a lei e Bahar che si sono messe nei guai con Cem per colpa di Bersan. Raif sorprenderà Ceyda: "Non hai preso quegli orecchini, te li ho dati", dirà porgendo i gioielli alla donna. La donna, entusiasta, abbraccerà Raif proprio nel momento in cui tornerà Fazilet. Per giustificarsi, Ceyda racconterà che è il suo compleanno e vuole portare suo figlio fuori a cena.

Una serata indimenticabile per Ceyda e Raif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Raif dirà a sua madre che uscirà con Ceyda e le chiederà anche di dare alla donna qualcosa da indossare. Fazilet resterà senza parole, ma non potrà opporsi al volere di suo figlio. Ceyda e Raif andranno a cena al locale in cui la donna lavorare come cantante e sarà una serata indimenticabile. La donna sarà accolta come una regina dai suoi ex colleghi e avrà un tavolo speciale per lei e il suo invitato. Durante la cena, la cantante inviterà Ceyda sul palco e lei dedicherà una canzone a Raif. Quest'ultimo scoprirà un lato di Ceyda che non conosceva e sarà chiaro che in lui stia nascendo un sentimento. Una volta in macchina, Raif si farà avanti e sorprenderà Ceyda con un bacio appassionato. L'indomani, l'imbarazzo a casa di Fazilet sarà evidente, perché nessuno dei due vorrà ammettere di essere attratto dall'altro.