Negli episodi finali de La forza di una donna, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) porterà avanti la sua vendetta contro la sorellastra Bahar Cesmeli (Özge Özpirinçci), appena suo padre Enver (Serif Erol) la punirà per la sua ennesima brutta azione. La giovane tenterà di uccidere il nipote Doruk (Ali Semi Sefil).

Emre licenzia Sirin, Enver sottrae dei soldi alla figlia

Ben presto, per fare un torto alla sorellastra Bahar, Sirin abbandonerà il gattino dei nipoti Nisan e Doruk nel palco. Dopo aver ritrovato l’animale, Bahar si recherà nel locale di Emre e verrà a conoscenza che Sirin ha offeso Satilmis, il vero figlio di Ceyda. Sarà proprio il bambino, a far sapere a tutti i presenti che Sirin gli ha detto che sua madre Ceyda vuole più bene ad Arda e di essere odiato dal padre Emre.

Anche se Sirin si difenderà, Emre non ci penserà due volte a licenziarla. In preda alla furia, Sirin romperà bicchieri e piatti, costringendo suo padre Enver a sottrarle i soldi che le aveva dato per la vendita della loro casa rimasta distrutta da un incendio.

Sirin medita vendetta contro Bahar

La dura reazione di Sirin non si farà attendere, visto che mediterà di vendicarsi di Bahar. Un giorno, la giovane si presenterà a casa della sorellastra senza alcun preavviso, e sorprenderà Doruk guardare un materasso abbandonato per strada. A quel punto, Sirin inviterà il nipote a gettarsi giù dalla finestra del primo piano e di cadere sul materasso. Per convincere il bambino a fare il folle gesto, Sirin gli dirà che ci penserà lei a prestargli soccorso qualora qualcosa dovesse andare storto.

Per fortuna, dalle anticipazioni si evince che Doruk verrà fermato da sua madre Bahar, proprio quando sarà in procinto di lanciarsi dal suo appartamento.

Riepilogo: Sirin ha tentato di avvicinarsi sempre di più ad Arif

Di recente, Emre ha assunto Arif come responsabile del suo bar. Sirin ha approfittato della situazione, per tentare di avvicinarsi sempre di più ad Arif. [VIDEO] In precedenza, la giovane l’aveva ritenuto il colpevole della morte della madre Hatice, per aver persino aizzato i nipoti Nisan e Doruk contro di lui. In seguito, Sirin si è confidata con Arif, dicendogli di sospettare che Bersan, Bahar e Ceyda si siano cacciate in qualche guaio.