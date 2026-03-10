La misteriosa complice di Cem è Kismet: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La forza di una donna, quando Bahar dovrà effettuare uno scambio per conto del malvivente.

Le anticipazioni tv rivelano che Cem imporrà a Bahar di effettuare un ultimo lavoro con lui per saldare ii debiti. La donna si recherà ad una festa di beneficienza in cui dovrà effettuare uno scambio di borse: scoprirà che l'altra donna è Kismet.

Bahar e Ceyda nelle mani di Cem

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Cem trascinerà Bahar nei suoi guai ed emergerà un particolare sorprendente.

Ceyda, Bahar e Berşan perderanno la merce di Cem e questo lo farà infuriare. L'uomo pretenderà di ottenere dalle tre amiche 4000 dollari per ripagarlo del danno e questo metterà Bahar e le altre in ulteriori guai. Ceyda ruberà gli orecchini di Fazilet con lo scopo di impegnarli e pagare la prima rata, ma questo non basterà affatto a Cem che dimostrerà di essere davvero pericoloso. L'uomo imporrà alle tre malcapitate di eseguire dei lavori per lui, in modo da saldare il debito. A questo proposito, Bahar e Ceyda dovranno andare alla casa di riposo in cui è ricoverato il padre di Cem per recuperare un pacchetto. Una volta eseguito quest'ordine, però, Cem pretenderà un ultimo favore da Bahar. La donna non avrà altra scelta che accontentarlo perché lui non esiterà a minacciarla con la vita.

L'appuntamento con Cem sarà per la sera e Bahar dovrà vestirsi in modo elegante per andare via con lui.

Bahar nei guai a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar finirà in una situazione inaspettata. La donna, vestita in modo elegante, dovrà recarsi ad una festa di beneficienza spacciandosi per una ricca imprenditrice. Qui, dovrà incontrare una donna misteriosa che avrà la borsetta come la sua: Bahar deve scambiare le due borse e tornare da Cem. Il lavoro apparirà molto semplice, ma quando Bahar arriverà al ricevimento e vedrà la donna con cui dovrà effettuare lo scambio resterà senza parole. Scoprirà, infatti, che la complice di Cem è Kismet, la sorella di Arif. Durante la festa nessuna delle due potrà dire nulla e si limiteranno ad effettuare lo scambio richiesto da Cem.