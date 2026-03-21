Satılmış si prenderà una rivincita su Sirin e la farà licenziare su due piedi da Emre nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'uomo verrà a sapere che la cameriera ha trattato molto male i bambini.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin continuerà con le sue cattiverie nei confronti di Nisan e Doruk, insultandoli. Satılmış, però, dimostrerà di essere molto sveglio e sarà pronto a fargliela pagare amaramente e non avrà nessuna paura di lei.

Sirin sempre più crudele a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin non cambierà e con il tempo diventerà sempre più dispettosa.

La sorella di Bahar prenderà di mira i bambini, umiliandoli per il solo gusto di vederli soffrire. Sirin si troverà con Nisan, Doruk, Arda e Satılmış quando racconterà loro che l'arma che aveva Enver era di Sarp e non era affatto finta. I bambini saranno spaventati, ma Sirin rincarerà la dose: "Vi hanno mentito perché siete stupidi", dirà. La cattiveria della ragazza farà innervosire Satılmış, il bambino più furbo del gruppo che alle spalle ha già un passato difficile. Il figlio di Ceyda non avrà nessuna paura di Sirin, tanto che la affronterà duramente, ma la ragazza avrà parole di odio anche per lui. "Tuo padre Emre non ti vuole perché sei brutto", dirà, "Presto andrai via anche da questa casa, nessuno ti vuole".

Il primo conto per Sirin arriverà da Ceyda che la aggredirà sul pianerottolo per difendere Satılmış, ma la storia non finirà qui.

La pessima figura di Sirin al locale di Emre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, i bambini saranno al bar di Emre con Arif quando Satılmış si prenderà la sua rivincita. Il bambino dirà a Emre davanti a tutti che Sirin gli ha detto che nessuno lo vuole e si sembrerà mortificato. Satılmış dirà a suo padre che ha paura di essere abbandonato di nuovo e Emre non riuscirà a rassicurarlo. Nisan aiuterà Satılmış e dirà a Emre che la ragazza lo ha chiamato "Sporco mendicante". A quel punto l'uomo licenzierà Sirin su due piedi, dicendole di non farsi più vedere. Dopo aver imprecato, la sorella di Bahar andrà a prendere le sue cose e poi inizierà a distruggere il locale di Emre, sfogando la sua rabbia.