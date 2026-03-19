Nelle puntate finali della terza e ultima stagione della soap turca La forza di una donna, i telespettatori di Canale 5 assisteranno al riavvicinamento tra Bahar Cesmeli (Özge Özpirinçci) e Arif Kara (Feyyaz Duman). Quest’ultimo chiederà alla propria amata di sposarlo.

Sirin trasferita in un ospedale psichiatrico dopo essere stata arrestata

Ben presto, Bahar si renderà conto di provare dei sentimenti per Arif, e lo sorprenderà dandogli un bacio inaspettato sulle labbra. Spazio anche a Sirin, che verrà arrestata grazie a suo padre Enver, per l’uccisione del cognato Sarp e per aver invitato il nipote Doruk a lanciarsi da una finestra situata al primo piano del suo appartamento, per vendicarsi di Bahar.

Nello specifico, Enver registrerà la confessione della figlia Sirin, quando gli dirà di aver ucciso Sarp in ospedale. Inizialmente, l’anziano uomo non riuscirà a credere che la figlia minore possa essersi spinta a tanto.

La detenzione di Sirin però avrà breve durata, visto che sarà trasferita in un ospedale psichiatrico a causa della sua presunta instabilità mentale. Bahar odierà profondamente la sorellastra Sirin, appena scoprirà che il suo defunto marito Sarp è deceduto a causa sua.

Raif, Ceyda, Bahar e Arif avviano i preparativi delle nozze

In seguito alla proposta di nozze che Raif farà a Ceyda certo dei suoi sentimenti, anche Arif chiederà a Bahar di diventare sua moglie, così cominceranno i preparativi per un doppio matrimonio.

Le anticipazioni turche, dicono che Arif sarà al settimo cielo, all'idea di poter finalmente stare al fianco della donna che ama.

A quel punto, Bahar si renderà conto che tutto nella sua vita sta lentamente andando al posto giusto, invece la sua sorellastra Sirin pagherà il prezzo di tutte le sue malefatte. Per terminare, Ceyda e Bahar indosseranno i loro abiti da sposa, ed entrambe saranno parecchio emozionate. Inoltre, il libro dedicato dalla scrittrice Fazilet a Bahar susciterà un grande entusiasmo.

Riepilogo: Bahar ha preso le distanze da Arif dopo la morte di Sarp

Di recente, a seguito della morte improvvisa del marito Sarp tra le sue braccia, Bahar ha allontanato Arif nel corridoio dell'ospedale in preda alla disperazione, colpevole di essersi trovato lì in quel momento terribile. Pur non ritenendo Arif il responsabile della fine del padre dei suoi figli, infatti, Bahar gli ha ordinato di stare distante da lei.