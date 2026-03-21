Ceyda sarà costretta a lasciare Raif e il lavoro senza nessuna spiegazione nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Fazilet licenzierà Ceyda dopo aver ricevuto da Sirin le foto dei gioielli rubati ma le imporrà di fingere che sia una sua scelta.

La lettera anonima per Fazilet ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a rovinare la vita a Bahar e Ceyda. Quest'ultima sarà il prossimo bersaglio della ragazza che dopo aver scoperto lei e sua sorella in gioielleria passerà all'azione.

Sirin invierà a Fazilet le foto dei gioielli venduti e la avvertirà con un biglietto anonimo: "Stai attenta a chi hai in casa". La scrittrice capirà immediatamente che è stata Ceyda a rubare i suoi gioielli e non gliela farà passare liscia. Fazilet si recherà in gioielleria per verificare che gli orecchini e l'anello siano davvero i suoi e prenderà provvedimenti. Nel frattempo, ignari di tutto, Ceyda e Raif faranno colazione insieme e la complicità tra loro sarà sempre più evidente. La donna gioirà con Raif quando Emre le assicurerà che non perderà Arda e dai loro abbracci sarà chiaro l'amore che provano l'uno per l'altra. Quando Fazilet tornerà a casa, però, tutto cambierà. La donna chiederà di parlare con Ceyda e la licenzierà su due piedi.

La crudele punizione di Fazilet per Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Fazilet sarà molto dura con Ceyda e non vorrà ascoltare nessuna ragione. "Sei licenziata", le dirà, "Pagherò la scuola di Arda: la felicità di tuo figlio in cambio della gentilezza del mio". Fazilet imporrà a Ceyda di non farsi più vedere e sentire con Raif e le ordinerà anche di non dire assolutamente nulla del licenziamento. La scrittrice pretenderà che Ceyda sparisca da un giorno all'altro senza spiegazioni. All'amica di Bahar non resterà che rispettare i patti, anche perché in questo modo Arda potrà avere un percorso di studi adatto a lui. Quando Raif capirà che Ceyda non andrà più a lavorare da lui sarà molto amareggiato: "Avrà trovato un lavoro migliore", gli dirà Fazilet. Per Raif inizierà un periodi buio in cui perderà nuovamente la voglia di fare.