Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Le novità riguarderanno l'approdo della serie turca nel daytime della domenica pomeriggio a partire dal prossimo 22 marzo, complice lo stop degli speciali di Amici 25.

Il talent show di Maria De Filippi si fermerà per approdare nella fascia di prime time e, al suo posto, arriveranno le serie turche a tener compagnia al pubblico del primo pomeriggio per sfidare l'appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier su Rai 1.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna

La nuova domenica pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche a partire dal 22 marzo, giorno in cui non ci sarà più spazio per la messa in onda delle nuove puntate di Amici 25.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, approderà nella prestigiosa fascia del prime time con le nuove puntate del serale che saranno trasmesse di sabato sera, pronte a sfidare l'appuntamento con lo show Canzonissima condotto da Milly Carlucci.

Una sfida Auditel che si preannuncia particolarmente tesa tra le due primedonne dello spettacolo, dopo che in autunno si sono sfidate con Tu si que vales e Ballando con le stelle: in quel caso, ad avere la meglio era stata Maria De Filippi con il suo show del sabato sera Mediaset.

Mediaset riduce La forza di una donna di domenica pomeriggio

Con lo stop del pomeridiano di Amici 25 di domenica, il daytime lascerà spazio alla messa in onda di nuove puntate delle serie turche che tanto appassionano il pubblico di Canale 5.

Una di queste è La forza di una donna, la fortunata serie incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, che si avvia verso il gran finale di sempre della terza e ultima stagione in prima visione assoluta.

La soap sbarcherà nel daytime della domenica a partire dal 22 marzo, seppur con una durata ridotta rispetto alle puntate che vanno in onda al sabato pomeriggio, dalle 15:25 alle 16:30 circa.

Per la domenica pomeriggio, infatti, Mediaset ha scelto di programmare gli episodi inediti de La forza di una donna nello slot orario che va dalle 15:15 alle 16:00 circa, per poi lasciare spazio all'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin che sfiderà l'ultima parte di Domenica In.