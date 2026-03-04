Cambio programmazione in arrivo per La forza di una donna, la fortunatissima soap opera turca di Canale 5 attualmente in onda nella fascia del primo pomeriggio con grande successo di ascolti e critiche.

I vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla messa in onda della serie turca anche per il daytime domenicale, dato l'avvicinarsi del gran finale degli speciali domenicali di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che si appresta ormai a debuttare nella fascia di prime time con l'atteso serale.

Pronto un nuovo cambio programmazione per La forza di una donna in daytime

L'appuntamento con La forza di una donna continua ad assicurare ottimi ascolti alla rete ammiraglia del Biscione, con una media Auditel che si aggira ormai sui 2,4 milioni di spettatori al giorno pari a uno share compreso tra il 23 e il 25%, con picchi che hanno raggiunto anche il 28% durante la messa in onda.

Un successo destinato però a non avere vita lunga nella fascia pomeridiana di Canale 5, dato che in Turchia sono state realizzate soltanto tre stagioni della soap e attualmente in Italia è in onda proprio quella finale.

Intanto, però, a fine marzo arriverà un nuovo regalo per tutti gli appassionati della serie turca, dato che le puntate inedite della terza e ultima stagione andranno in onda anche nel pomeriggio festivo.

Dal 29 marzo nuovo cambio programmazione per La forza di una donna: la soap anche di domenica

Da sabato 28 marzo, in prime time su Canale 5, debutterà la nuova attesissima edizione del serale di Amici 25.

Il talent show che porta la firma di Maria De Filippi sarà sospeso dalla domenica pomeriggio per approdare nella prestigiosa fascia di prime time, con le puntate conclusive di questa edizione che porteranno poi alla proclamazione del trionfatore finale.

Per non lasciare vuota la fascia oraria della domenica pomeriggio che va dalle 14 alle 15:30 circa, Mediaset punterà ancora una volta sulla messa in onda delle soap.

A giovarne saranno anche gli appassionati de La forza di una donna, dato che i nuovi episodi della terza stagione saranno trasmessi anche di domenica pomeriggio, dalle 15 alle 16:00 circa, prima del talk show Verissimo.