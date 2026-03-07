Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 con chiusura anticipata rispetto a quanto previsto in un primo momento.

Inizialmente, infatti, la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar avrebbe dovuto tener compagnia al pubblico fino al prossimo maggio ma, complice la messa in onda anche di domenica pomeriggio, si arriverà a una chiusura anticipata.

Si avvicina il gran finale de La forza di una donna nel daytime di Canale 5

L'appuntamento con La forza di una donna continua a registrare ottimi ascolti nella fascia pomeridiana di Canale 5 con una media giornaliera che arriva a sfiorare i 2,5 milioni di spettatori e uno share del 26%.

Numeri che hanno reso la serie turca uno dei prodotti più forti del momento nel palinsesto feriale e festivo della rete ammiraglia, in grado di arrivare a toccare anche picchi del 30% di share.

La soap, però, è composta complessivamente da tre stagioni e attualmente nel nostro Paese è in onda proprio la stagione finale che si compone di un totale di 48 episodi.

Gli spettatori e appassionati della serie turca, quindi, non potranno godere a lungo di questo prodotto destinato anche a un cambio programmazione nel corso del mese di marzo che porterà a una chiusura anticipata rispetto al previsto.

Cambio programmazione per La forza di una donna: la soap chiude prima

A partire da domenica 22 marzo, infatti, la fascia oraria del daytime festivo che va dalle 14 alle 15:30 resterà scoperta per l'assenza del pomeridiano di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a debuttare nella fascia di prime time a partire da sabato 21 marzo alle 21:30 circa.

Per non lasciare scoperta una fascia oraria così importante e valida dal punto di vista pubblicitario, ecco che Mediaset correrà ai ripari puntando sulla messa in onda delle soap.

Si partirà con l'appuntamento con Beautiful alle 14:00, seguito poi alle 14:30 da Forbidden Fruit e alle 15:20 dalla messa in onda della soap La forza di una donna che trainerà anche di domenica Verissimo.

In questo modo la soap con Bahar giungerà al termine entro fine aprile su Canale 5, considerando anche la messa in onda quotidiana con episodi di 20/25 minuti.