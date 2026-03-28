Cambio di programmazione nel palinsesto televisivo del pomeriggio: La forza di una donna non andrà in onda lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta. La soap, che sta conquistando sempre più pubblico, subirà uno stop temporaneo insieme ad altri programmi molto seguiti.
Stop a Pasquetta per La forza di una donna: cosa succede lunedì 6 aprile su Canale 5
In occasione della giornata festiva, le principali reti televisive hanno deciso di modificare la consueta programmazione.
La forza di una donna verrà quindi sospesa per un giorno, lasciando spazio a contenuti speciali pensati per il pubblico delle festività.
Non si tratta di una cancellazione definitiva, ma solo di uno stop momentaneo: la serie tornerà regolarmente in onda nei giorni successivi, riprendendo la sua consueta collocazione pomeridiana.
Si fermano anche Uomini e Donne e Amici 25 nel daytime di Pasquetta
La pausa non riguarda solo la soap: anche programmi di punta come Uomini e Donne e Amici 25 non verranno trasmessi nella giornata di Pasquetta.
Una scelta strategica che segue la tradizione televisiva italiana: durante le festività, infatti, si tende a proporre contenuti più leggeri e speciali, adatti a un pubblico che trascorre la giornata in famiglia o all’aria aperta.
Arriva uno speciale della soap opera turca Forbidden Fruit
Al posto dei programmi abituali, il palinsesto pomeridiano proporrà una puntata speciale ed extra large di Forbidden Fruit.
L’episodio andrà in onda in una versione estesa, pensata per intrattenere il pubblico durante il giorno festivo.
Questa scelta punta a mantenere alta l’attenzione degli spettatori, offrendo un appuntamento unico e diverso dal solito, capace di sostituire degnamente i programmi sospesi, seguiti da milioni di spettatori.
Quando torna La forza di una donna nel pomeriggio di Canale 5 dopo la pausa
I fan possono stare tranquilli: La forza di una donna tornerà regolarmente in onda già dal giorno successivo alla festività, martedì 7 aprile alle 16:10 circa, subito dopo Uomini e donne di Maria De Filippi.
La pausa del 6 aprile è quindi solo temporanea e legata esclusivamente alla programmazione speciale di Pasquetta.