Lieto fine in arrivo per Raif e Ceyda che, nelle puntate finali della soap Tv La forza di una donna, diventeranno marito e moglie. Lui troverà finalmente il coraggio di confessare a Ceyda i suoi sentimenti, arrivando a chiederle di sposarlo inginocchiandosi con l'aiuto di Bahar e Fazilet. Una proposta inattesa e romantica al tempo stesso a cui Ceyda dirà sì.

Raif si inginocchia e chiede a Ceyda. 'Vuoi sposarmi?'

Dopo un percorso emotivo molto complesso, Raif arriverà a fare la proposta di matrimonio a Ceyda. Il giovane si renderà conto di non poter più fingere e che la sua felicità è rappresentata proprio dalla presenza di Ceyda nella sua vita.

Questa consapevolezza lo porterà a non voler perdere altro tempo e dichiarerà il suo amore alla donna. Con l'aiuto di Bahar e Fazilet, Raif riuscirà ad inginocchiarsi e a porgere l'anello a Ceyda chiedendole: "Vuoi sposarmi?" Sarà un momento molto emozionante e che sorprenderà non poco Ceyda.

Ceyda accetta di sposare Raif nel finale de La forza di una donna

La migliore amica di Bahar non riuscirà a trattenere le lacrime e getterà le braccia al collo di Raif accettando la proposta di matrimonio. Bahar e Fazilet, testimoni della scena, non riusciranno a trattenere la loro felicità. Per Ceyda sarà un finale di stagione ricco di belle novità, visto che poco prima di diventare la moglie di Raif, riuscirà non solo a ritrovare il suo figlio biologico ma anche ad ottenere l'affidamento del piccolo Arda.

Le anticipazioni rivelano che, proprio nelle scene finali, i telespettatori assisteranno non solo alle nozze di Raif e Ceyda ma anche a quelle di Bahar e Arif.

Il finale andrà in onda entro l'estate 2026

Non c'è ancora una conferma da parte di Mediaset, ma si presume che le puntate finali de La forza di una donna andranno in onda tra aprile e maggio. Entro l'estate 2026 quindi, la serie con Bahar e Ceyda saluterà il pubblico di Canale 5, a distanza di un anno dal suo debutto sugli schermi italiani. Una serie che ha conquistato il cuore del pubblico del Bel Paese che, ogni giorno, ha seguito le vicende dei protagonisti con passione e interesse, regalando a Mediaset ascolti record con picchi di share intorno al 27%.