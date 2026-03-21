Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Bahar si allontanerà da Arif immediatamente dopo la morte della madre e del marito Hatice per non creare altri traumi a Nisan e Doruk. La protagonista cambierà presto idea quando il barista rischierà di venire malmenato pur di proteggerla da tre barboni. In questa circostanza, la madre di Nisan aprirà il suo cuore all'uomo, ammettendo di amarlo.

Sirin prova un'ossessione per Arif

Tutto inizierà quando Sirin proverà un'ossessione nei confronti di Arif, diventato suo capo in quanto assunto come direttore della caffetteria di Emre.

La donna farà di tutto per avvicinarsi al barista, che però le dirà di non essere interessata a lei ma a Bahar. L'uomo inoltre dirà alla darklady di voler prendere le distanze da lei poiché gli abitanti di Tarlabasi chiacchierano alle loro spalle su di un possibile storia d'amore. Sirin ideerà un piano che avrà esiti spiacevoli nei loro confronti

Bahar torna ad indossare la collana di Arif

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin chiederà a tre barboni di essere malmenata durante il tragitto verso casa per obbligare Arif per fare qual tratto in sua compagnia. Proprio quel giorno, l'uomo cambierà strada e la giovane verrà picchiata inutilmente. Una vera disfatta sopratutto quando i barboni ammetteranno a Bahar di aver picchiato Sirin.

La protagonista non esiterà a sbugiardare la sorellastra davanti ad Enver. L'atteggiamento di Bahar nei confronti di Arif diventerà più tenero quando Ceyda le aggiusterà la collana con il cuore che l'era stata regalata per il suo compleanno. La donna deciderà di indossare il prezioso. Il gesto sarà notato da Arif, il quale capirà che la madre di Nisan non l'ha mai dimenticato.

Sirin ha dubbi sull'amicizia sorta tra Bahar, Bersan e Ceyda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono andate in onda a fine marzo su Canale 5, Ceyda e Bersan hanno deciso che l'unico modo per ripagare il debito contratto con Cem sia derubare la signora Fazilet. Quest'ultima ha proposto a Bahar di aiutarla nella stesura del suo nuovo romanzo, raccontandole la sua storia privata nei minimi dettagli.

Ceyda, intanto, si è introdotta in salotto dove ha aperto la cassaforte per rubare i gioielli di Fazilet. La donna è stata beccata con le mani nel sacco da Raif, che invece di denunciarla è rimasto commosso dalla sua vicenda famigliare. L'uomo ha permesso alla giovane di vendere i gioielli per recuperare i soldi necessari per togliersi dai guai con Cem. Sirin, invece, ha espresso dei dubbi ad Arif sull'amicizia tra Bahar, Bersan e Ceyda.