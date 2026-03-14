Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ceyda riuscirà ad ottenere la custodia sia di Satilmis che di Arda grazie all'intervento di Cem. Quest'ultimo minaccerà Dursun affinché rinunci al suo vero figlio.

Dursun vuole riprendersi Arda

Emre riuscirà a trovare il suo vero figlio grazie all'aiuto di Kismet, con la quale avrà instaurato una storia d'amore. L'imprenditore esprimerà la volontà di ottenere la custodia di Saltimis e per questo sarà costretto a stringere un patto con Dursun, colui che l'ha cresciuto come se fosse suo figlio.

L'uomo accetterà di lasciare il bambino a Emre in cambio di una cospicua somma di denaro. Dursan farà lo stesso anche con Arda, poiché Ceyda non se la sentirà di lasciarlo andare anche a causa dei suoi problemi di salute. Ma l'uomo cambierà presto idea, arrivando a chiedere aiuto a un avvocato pur di riprendersi Arda.

Cem aiuta Ceyda a ottenere l'affido di Arda e Satilmis

Le anticipazioni rivelano che Kismet dimostrerà di avere un legame con Cem poiché erano stati sposati in passato. La coppia si era lasciata quando alcuni nemici di lui avevano aggredito l'avvocatessa facendole abortire la bambina che attendevano. La donna capirà di provare ancora qualcosa per l'ex marito quando ritornerà nella sua vita.

Di conseguenza, Kismet accetterà di fuggire insieme a Cem dalla Turchia per scappare da alcuni malintenzionati. La partenza verrà rimandata di qualche giorno poiché Arif chiederà alla donna di aiutarlo a incastrare SIrin per la morte di Sarp.

Cem, nel frattempo, farà in modo di agganciare Dursun in strada e dopo averlo minacciato con una pistola lo costringerà a firmare i fogli per la rinuncia all'adozione di Arda, invitandolo a non farsi più vivo con Ceyda. Quest'ultima potrà essere finalmente felice con Arda e Satilmis, che si affezionerà sempre di più a lei. Il gran finale della dizi turca si concluderà con una sorpresa di Raif per la cantante.

Sirin è apparsa determinata a ridurre le distanze con Arif

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo in televisione, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) ha cambiato atteggiamento nei confronti di Airf Kara. La giovane l'ha accusato di essere il responsabile della morte di Hatice ed ha persino spinto i suoi nipoti a girargli le spalle. Sirin ha cambiato idea dopo aver avuto un confronto con Bahar. La donna si è presentata da Arif per chiederle scusa e per ringraziarlo per aver concesso la sua attività ad Enver, alla ricerca di un posto per trasformarla in sartoria. Sirin è apparsa determinata a ridurre le distanze con Arif.