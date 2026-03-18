Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Kismet capirà di provare ancora dei sentimenti per l'ex marito Cem. La donna, a questo punto, deciderà di porre fine alla storia d'amore con Emre, lasciandolo senza parole.

Kismet capisce di amare ancora l'ex marito

Il pubblico apprenderà che Kismet e Cem erano marito e moglie. La coppia non aveva avuto il lieto fine per colpa dei nemici del rivenditore di auto, che avevano aggredito l'avvocatessa, facendole perdere la bambina che portava in grembo.

Kismet tornerà prepotentemente nella vita dell'ex marito quando scoprirà che ha immischiato Bahar e Ceyda nel suo giro di spaccio. Ad un certo punto, la sorellastra di Arif troverà Cem in lacrime all'interno della sua abitazione ricoperta degli abiti appartenuti alla loro bambina mai nata. In questa circostanza, Kismet capirà di provare ancora dei sentimenti per l'ex marito.

Kismet pone fine alla storia d'amore con Emre

Le anticipazioni della serie tv rivelano che l'avvocatessa organizzerà una fuga da Istanbul dopo aver capito che l'ex marito si è cacciato nei guai. La partenza verrà rimandata di qualche giorno da Kismet che vorrà aiutare Arif a dimostrare la colpevolezza di Sirin nella morte di Sarp.

Allo stesso tempo, la donna dovrà vedersela con Emre, colui con il quale aveva iniziato una storia prima di tornare con Cem. Kismet confiderà al proprietario della caffetteria di voler interrompere la loro storia d'amore senza dargli una spiegazione convincente. L'uomo apparirà sconvolto dalla scelta della compagna con la quale sperava di costruirsi un futuro.

Arif ha scoperto che Kismet ha una storia d'amore con Emre

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo in prima visione tv, Arif ed Emre hanno avuto una discussione molto accesa. Il primo ha scoperto che Arif ha una storia d'amore con il suo datore di lavoro. Ceyda, Bahar e Bersan, invece, hanno dovuto affrontare un problema molto serio con Cem.

Quest'ultimo ha minacciato le tre donne di gravi ripercussioni dopo aver bruciato le pentole. Il rivenditore di auto ha preteso il risarcimento di 4 mila lire turche da Bersan, Bahar e Ceyda. Queste ultime sono apparse disperate, non avendo la somma a disposizione. La cantante ha cercato di farsi dare i soldi da Hikmet ma è stato arrestato. Ceyda e Bersan, a questo punto, hanno deciso di rubare Fazilet con l'opposizione di Bahar. Sirin ha iniziato ad indagare dopo aver capito che le tre donne stanno nascondendo qualcosa alle sue spalle. Infine Kismet ha incaricato un uomo di rintracciare il vero figlio di Emre.