Negli episodi turchi de La forza di una donna trasmessi tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5, Arif Kara capirà che Sirin è l'assassina di Sarp. L'uomo deciderà di tenere nascosta la drammatica novità a Bahar Cesmeli.

Arif capisce che Sirin ha ucciso Sarp

Arif inviterà Sirin a passare con Bahar e i famigliari la festa di Capodanno. L'evento verrà funestato dall'arrivo di un ladro che entrerà nell'abitazione di Enver. Sirin punterà una pistola contro il brutto ceffo, rivelandogli di non aver paura di lui poiché in passato ha ucciso Sarp.

La conversazione verrà udita da Arif, il quale deciderà di affrontare la ragazza per chiederle una spiegazione di quanto udito. Sirin ammetterà di aver ucciso suo cognato, interrompendo la flebo a cui era attaccato in ospedale. Arif apparirà sconvolto da quanto scoperto sulla morte di Sarp e ne parlerà con Ceyda.

Arif tace a Bahar la verità sulla morte di Sarp

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la madre di Arda suggerirà ad Arif di essere prudente per non nuocere ulteriormente alla sfortunata Bahar. Ceyda dirà al suo amico che Sirin potrebbe riferirsi all'incidente in cui Sarp rimase vittima in mare qualche anno prima. Arif, a questo punto, deciderà di prendere tempo prima di stravolgere la vita di Bahar.

Sirin apparirà particolarmente tesa dopo aver capito che il barista è a conoscenza della verità sulla morte di Sarp. La giovane sfogherà la sua rabbia sul padre e suoi nipotini. Enver prenderà le distanze dalla figlia nonostante la promessa fatta ad Hatice di starle sempre vicino.

Fazilet è rimasta colpita dalla storia avventurosa di Bahar

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda di recente su Canale 5, Ceyda e Bersan hanno deciso che l'unico modo per ripagare Cem fosse quello di derubare la signora Fazilet, che nel frattempo è apparsa interessata alla storia travagliata di Bahar. La donna ha invitato la protagonista più volte a casa per mettere su carta le sue avventure. Raif, intanto, ha sorpreso Ceyda mentre stava rubando i gioielli di sua madre.

Il giovane non ha denunciato la donna, decidendo di aiutarla ad estinguere il debito contratto con il pericoloso Cem. Bahar Cesmeli, invece, ha accettato di aiutare la signora Fazilet a scrivere un libro dopo aver superato un blocco dello scrittore.

Sirin (Seray Kaya) ha espresso ad Arif Kara i suoi dubbi sulla recente amicizia tra Bahar, Ceyda e Bersan. La donna ha deciso di coinvolgere il barista nello scoprire cosa nascondessero. Emre, invece, ha continuato ad indagare per ritrovare il suo vero figlio grazie all'aiuto di Kismet, con la quale ha iniziato una storia d'amore.