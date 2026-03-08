Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in onda a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Sirin Sarikadi metterà in azione un nuovo folle piano per conquistare il cuore di Arif Kara. La donna si farà picchiare da tre barboni per avvicinarsi al barista in seguito al suo rifiuto ad avere una storia.

Sirin si avvicina pericolosamente ad Arif

Tutto inizierà quando Sirin chiederà perdono ad Arif per averlo messo in cattiva luce con Nisan e Doruk. La darklady ringrazierà il barista per aver adibito il suo bar a sartoria per permettere ad Enver di continuare a lavorare.

L'uomo si dimostrerà gentile nei confronti della sorellastra di Bahar, che ne approfitterà per avvicinarsi sempre di più a lui. Sirin infatti deciderà di fare il tragitto verso casa in compagnia di Arif. La vicinanza tra i due verrà notata dalle persone del quartiere di Tarlabasi, i quali inizieranno ad ipotizzare di una possibile storia d'amore tra i due. Arif accortosi dei pettegolezzi deciderà di mettere le cose in chiaro con Sirin, informandola che tra di loro ci potrà essere soltanto un'amicizia.

Sirin si fa picchiare da tre barboni per conquistare il cuore di Arif

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sirin non accetterà il rifiuto di Arif, consapevole che lo stia facendo poiché prova dei sentimenti per Bahar.

La darklady architetterà un nuovo diabolico piano per conquistare il cuore del barista. La donna chiederà a tre barboni di picchiarla in cambio di una generosa somma di denaro. Il piano non andrà per il verso sperato poiché Arif non si accorgerà di Sirin, che verrà aggredita veramente dai tre senzatetto. La darklady farà ritorno a casa in delicate condizioni di salute. Sarà in questa circostanza che la donna non esiterà ad accusare Bahar di aver impedito ad Arif di riaccompagnarla a casa poiché gelosa della loro vicinanza.

Bersan ha fatto una proposta di lavoro a Bahar e Ceyda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andati in onda ad inizio marzo su Canale 5, Bersan ha inviato Bahar e Ceyda ad un colloquio di lavoro.

La protagonista non è apparsa entusiasta della proposta di lavoro. Bersan ha ostentato un'insolita ricchezza, dicendo che stava lavorando per un uomo facoltoso che la pagava molto bene.

Ceyda, intanto, ha scoperto che Arda non è suo figlio e nemmeno di Emre. La cantante ha comunicato tutto a Enver ed Arif, che sono rimasti sorpresi da tale rivelazione. Bahar, invece, è apparsa sempre più titubante se accettare o meno il lavoro offerto da Bersan, credendo che Cem sia un padrone poco rassicurante. Ceyda ha convinto la sua migliore amica ad accettare per mettere da parte un po' di denaro utile al futuro dei suoi due figli.