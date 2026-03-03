Nelle puntate della soap turca La forza di una donna in programmazione su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 14 marzo 2026, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) farà di tutto per passare più tempo possibile con Arif Kara (Feyyaz Duman).

Bahar, Ceyda e Bersan vengono minacciate da Cem

Bahar (Özge Özpirinççi) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) riusciranno a sfuggire alla polizia, durante la consegna della cena ordinata dal loro datore di lavoro Cem (Hakan Kurtaş). Dopo essersi nascoste a casa della signora Calibe, Ceyda e Bahar si dimenticheranno le pentole. La reazione di Cem sarà durissima, visto che minaccerà delle conseguenze contro Bersan (Sahra Şaş), Bahar e Ceyda, se non recupereranno le sue pentole.

Spazio anche alla signora Fazilet (Hümeyra), che non sarà ancora del tutto convinta di voler tornare a scrivere.

Intanto, Kismet (Tuğçe Altuğ) rivelerà a Emre (Ahmet Rifat Sungar) che ha veramente un figlio, per spingerlo a chiarirsi con l’ex Ceyda.

Arif scopre la relazione tra Kismet e Emre

In seguito, Sirin tenterà di avvicinarsi ulteriormente ad Arif. A proposito di quest’ultimo, avrà un duro confronto con Emre, appena scoprirà che ha intrapreso una relazione con sua sorella Kismet.

Per terminare, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) verranno accusati dalla madre di una loro compagna di scuola.

Riepilogo: Sirin ha accusato Arif della morte di Sarp e della madre Hatice

Di recente, dopo essersi sbarazzata per sempre del cognato Sarp, manomettendo la sua flebo in ospedale, Sirin ha manipolato i nipoti Nisan e Doruk.

In particolare, la giovane ha approfittato della fragilità dei bambini, per fargli credere che Arif sia il responsabile della perdita del padre Sarp e di loro nonna Hatice. Successivamente, a causa di un terribile incendio divampato nella loro casa, Enver e Sirin hanno trovato ospitalità da Bahar, per poi trasferirsi nell’appartamento che aveva preso in affitto il defunto Sarp. Durante una visita nella loro nuova abitazione, Enver si è imbattuto in un indumento femminile, ma a rassicurarlo ci ha pensato Ceyda. Quest’ultima ha rivelato a Bahar che Yusuf aveva affittato la casa in cui viveva Sarp alle coppie a ore.