Nelle puntate della soap turca La forza di una donna, in programmazione su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026, il new entry Cem (Hakan Kurtaş) getterà nel panico totale Bahar (Özge Özpirinççi), Bersan (Sahra Şaş) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). In particolare, il proprietario di una concessionaria d'auto piuttosto losca, pretenderà un risarcimento di 4.000 lire turche dalle tre amiche, per aver compromesso le sue pentole legate al traffico illecito.

Sirin ha dei dubbi sull’amicizia tra Bersan, Bahar e Ceyda

Cem minaccerà di morte Bersan, Ceyda e Bahar, e le costringerà a saldargli un debito di quattromila lire turche, per aver bruciato le sue pentole.

Nel contempo, Sirin (Seray Kaya) si confiderà con Arif (Feyyaz Duman), dicendogli di avere dei dubbi sull’amicizia tra Ceyda, Bersan e Bahar.

Enver spaventa Nisan, Raif sorprende Ceyda con un bacio

Spazio anche a Enver (Serif Erol), che in preda alla disperazione totale, continuerà a essere convinto di vedere ovunque la defunta moglie Hatice (Bennu Yıldırımlar). Dalle anticipazioni, si evince che dopo aver sorpreso il nonno Enver parlare da solo, parecchio spaventata, Nisan (Kubra Suzgun) non nasconderà la sua preoccupazione alla madre Bahar.

Successivamente, Raif (Sinan Helvaci) riuscirà a convincere Ceyda a cenare fuori con lui, e nel corso della serata le regalerà un paio di orecchini della madre Fazilet (Hümeyra) e le darà un bacio appassionato sulle labbra.

Riepilogo: Ceyda e Bahar sono state nei guai

Di recente, Ceyda e Bahar hanno rischiato di essere incriminate per spaccio. Per fortuna, seppur in preda al panico, le due donne sono riuscite a sventare la retata della polizia, intrufolandosi al piano di sopra, dalla signora Calibe, fingendosi sue parenti. La durissima reazione del loro datore di lavoro Cem non si è fatta attendere, appena è venuto a conoscenza che la consegna non è andata a buon fine. Nello specifico, l’uomo ha ordinato a Bersan di recuperare al più presto le sue pentole che non avrebbero mai dovuto essere usate per cucinare, ma soltanto per servire il cibo. Infine, Cem ha minacciato delle terribili conseguenze per Bersan, Bahar e Ceyda.