Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Cem minaccerà Dursun affinché rinunci a richiedere l'affidamento di suo figlio Arda. Le intimidazioni dell'uomo avranno il risultato sperato poiché il delinquente farà recapitare a Ceyda una lettera in cui la informerà di non volere più il bambino.

Cem costringe Dursun a rinunciare alla custodia di Arda

Tutto inizierà quando Cem farà la conoscenza di Dursun, il vero padre di Arda che ha cresciuto Satilmis, il ritrovato figlio di Ceyda ed Emre.

L'uomo minaccerà il delinquente, incapace di prendersi cura del bambino autistico. Cem punterà un'arma da fuoco alla gola di Dursun, costringendolo a firmare la rinuncia alla custodia di Arda. L'atto criminale rappresenterà per Ceyda la fine di un incubo

Nel frattempo, Fazilet permetterà ad Arda di frequentare una scuola per bambini speciali, permettendo così a Ceyda di non staccarsi da lui per nessun motivo. Allo stesso tempo, la cantante dimostrerà di non aver paura di affrontare una battaglia legale contro Dursun in tribunale ma accadrà il colpo di scena. Ceyda riceverà una lettera in cui Dursun rinuncia a richiedere l'affidamento di Arda.

Ceyda incontra Emre sconvolto per la fine della storia con Kismet

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che la cantante andrà di corsa a festeggiare insieme a entrambi i figli per la lieta notizia. Alla fine della festa, Arda andrà a casa di Emre per dormire con Satilmis mentre Ceyda andrà da Yazici. In questa circostanza, la cantante troverà il proprietario della caffetteria sconvolto e disperato per la drammatica fine della sua storia d'amore con Kismet.

Sirin è apparsa incuriosita dallo strano comportamento di Bahar, Ceyda e Bersan

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine mese su Canale 5, Ceyda è uscita a cena con Raif che le ha donato alcuni gioielli della madre per poterli vendere e ripagare il debito contratto con il pericoloso Cem.

Bahar ha rimproverato la sua migliore amica di essersi abbassata a rubare in casa della datrice di lavoro. Quest'ultima ha chiesto alla protagonista di aiutarla a scrivere un romanzo sulla sua vita dopo essere rimasta colpita dalle sue avventure.

Sirin, intanto, è apparsa incuriosita dallo strano comportamento di Bahar, Ceyda e Bersan. La donna, a questo punto, ha iniziato a pedinare le tre amiche per scoprire la verità. Enver, invece, ha deciso di prendere le distanze da Hatice, sperando così di non ritrovarsi più a parlare con il suo fantasma. Bahar si è preoccupata per il sarto dopo aver ascoltato una dichiarazione di Nisan sul nonno.