Nel corso degli episodi turchi de La forza di una donna in programma a breve sui teleschermi di Canale 5, Arif informerà Enver e Bahar che Sirin ha posto fine alla vita di Sarp, facendoli ascoltare una registrazione. Il sarto prenderà male tale scoperta ed informerà la protagonista di voler internare la figlia in un sanatorio.

Enver e Bahar scoprono che Sirin ha ucciso Sarp

Sirin organizzerà un folle piano per porre fine alla vita di Doruk. La donna incoraggerà suo nipote a saltare giù dalla finestra per raggiungere un materasso posizionato sulla strada.

Bahar arriverà appena in tempo per salvare la vita al suo secondogenito per poi inveire contro la sua sorellastra. Enver e Ceyda interverranno per sedare la rissa divampata tra le due donne. Sirin approfitterà del momento concitato per scappare ma farà anche da apripista per una scottante rivelazione di Arif. Quest'ultimo deciderà di essere sincero con Bahar, ammettendogli di aver scoperto che Sirin ha ucciso Sarp dopo aver udito una sua conversazione con un ladro.

Enver vuole far rinchiudere la figlia in sanatorio

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Arif farà ascoltare a Enver e Bahar la registrazione in cui Sirin ammette di aver manomesso la flebo che teneva in vita Sarp in ospedale.

Il sarto apparirà dilaniato dal dolore per aver generato un mostro mentre Bahar penserà di rinchiuderla in una clinica psichiatra visto che è diventata un pericolo per tutti. Ma Enver non si accontenterà di rinchiudere la figlia in un sanatorio, volendo che passi il resto dei suoi giorni in carcere per i crimini commessi.

Intanto Sirin vagherà per la città senza documenti credendo che Bahar l'abbia denunciata alla polizia per quello che ha fatto a Doruk. La donna prenderà alloggio in un albergo malfamato dopo aver corrotto un uomo alla reception. Il portiere non registrerà la presenza della darklady tra i clienti grazie ad un lauto compenso.

Ceyda ha baciato Raif

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine marzo sui teleschermi italiani, Bahar, Ceyda e Bersan hanno deciso di svolgere un ultimo compito per Cem.

Nisan, invece, è apparsa molto preoccupata per suo nonno quando l'ha visto parlare da solo. Enver ha detto a Bahar di stare superando con difficoltà la morte di Hatice, avvenuta in un drammatico incidente stradale per colpa di una disattenzione di Arif.

Ceyda, intanto, è uscita a cena con Raif, apparendo molto complici. Durante il viaggio di ritorno in taxi, il figlio di Fazilet ha baciato la cantante.

Infine Emre ha continuato ad indagare per rintracciare il suo vero figlio. L'imprenditore ha scoperto che due bambini sono nati lo stesso giorno di Arda in ospedale.