Nel corso degli episodi turchi de La forza di una donna che andranno in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5, Kismet dimostrerà di conoscere molto bene Cem, colui che sta tenendo sotto ricatto Bahar e Ceyda. Grazie ad un flashback, il pubblico apprenderà che la donna aveva detto addio all'uomo dopo aver perso il bambino che attendeva da lui.

Kismet è una vecchia conoscenza di Cem

Il pubblico scoprirà che Kismet è una vecchia conoscenza di Cem. Il rivenditore di auto obbligherà Bahar a consegnare una borsa all'avvocatessa nel corso di una serata mondana per raccogliere fondi per un ente benefico.

La protagonista rimarrà sconvolta quando incontrerà la sorellastra di Arif, con la quale scambierà la borsa come le aveva detto di fare Cem. Il giorno dopo, Bahar si recherà presso lo studio notarile della donna per avere una spiegazione del suo comportamento. Kismet dirà alla donna di aver trovato la borsa vuota e non contente un fascicolo per risolvere un caso molto difficile. La donna correrà poi in concessionaria per rimproverare Cem, invitandolo a lasciare in pace Ceyda e Bahar visto che hanno due bambini piccoli da prendersi cura.

Kismet ha lasciato Cem dopo aver perso il loro bambino

Dagli spoiler della serie tv si apprende che Arif scoprirà che la sorellastra conosce Cem, colui che sta tenendo sotto ricatto Bahar e Ceyda.

Il pubblico, a questo punto, assisterà ad un flashback dove emergerà una brutta verità. I telespettatori scopriranno che Cem e l'avvocatessa erano stati sposati e che lei aveva perso il bambino che attendeva dopo essere stata brutalmente aggredita da alcuni nemici di lui. Kismet non era più riuscita a perdonare il marito e per questo aveva deciso di mettere fine al loro matrimonio.

Ceyda ha scoperto che Arda non è il suo vero figlio

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna che sono stati trasmessi ad inizio marzo in televisione, Enver ha rischiato di perdere la vita nell'incendio della sua abitazione. Bahar ha offerto ospitalità all'uomo e alla sorellastra, in apprensione per la salute del padre.

La protagonista poi ha aggredito Yusuf per aver affittato ad ore l'appartamento che un tempo era stato dato a Sarp, perito per mano di Sirin.

Ceyda, invece, ha deciso di effettuare un test del Dna per sapere se Arda è davvero figlio di Emre. L'esame ha mostrato che il bambino non è figlio né di lei né del proprietario della caffetteria. La dottoressa Jale ha sospettato che Arda fosse stato scambiato in culla al momento della nascita. La novità ha sconvolto profondamente Ceyda. Bahar ha spinto l'amica a riflettere sul fatto che debba cercare il suo vero figlio.