Prossimamente, nella soap turca La forza di una donna, i telespettatori di Canale 5 assisteranno a un nuovo scontro fisico tra Sirin Sarikadi (Seray Kaya) e Bahar Cesmeli (Özge Özpirinçci). Quest’ultima picchierà la sua sorellastra, che scapperà via, dopo aver cercato di sbarazzarsi del nipote Doruk (Ali Semi Sefil).

Sirin convince il nipote Doruk a gettarsi dalla finestra

Più avanti, la situazione per Sirin si complicherà ulteriormente, visto che andrà di matto, appena suo padre Enver (Serif Erol) non si schiererà dalla sua parte, quando distruggerà il locale di Emre (Ahmet Rıfat Şungar) per averla licenziata.

Tutto comincerà, quando Sirin approfitterà del momento in cui Bahar riposerà, per convincere il piccolo Doruk a fare un folle gesto.

Proprio quando il bambino tenterà di gettarsi dalla finestra della propria casa, per cadere in un materasso abbandonato per strada su invito della zia Sirin, ci sarà l’intervento provvidenziale di sua madre Bahar, che per fortuna riuscirà a salvarlo in tempo.

Bahar mette in salvo il figlio, Ceyda e Enver apprendono che Sirin ha tentato di uccidere Doruk

Dopo aver evitato il peggio, Bahar chiederà delle spiegazioni al figlio Doruk, e scoprirà dello zampino di Sirin. In preda alla furia, Bahar tirerà i capelli alla sorellastra in mezzo alla strada, ma a separarle ci penseranno Enver e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu).

A seguito della fuga di Sirin, che approfitterà della confusione per far perdere le proprie tracce, Ceyda e Enver crederanno ciecamente a Bahar, appena gli farà sapere che sua sorella ha tentato di uccidere Doruk.

Riepilogo: Sirin ha sospettato del rapporto tra Bahar, Bersan e Ceyda

In precedenza, Bersan, Bahar e Ceyda sono state minacciate di morte da Cem, il quale ha preteso di ricevere le quattromila lire turche che gli hanno fatto perdere. Dopo aver notato la vicinanza tra le tre donne, sempre più sospettosa, Sirin ha approfittato dell’avvicinamento ad Arif (Feyyaz Duman) durante le ore di lavoro nel bar di Emre, per chiedergli di aiutarla a indagare, ricevendo un netto rifiuto. Quest’ultimo si è tirato indietro, facendo presente alla giovane di risolvere la questione da sola.