Ceyda aggredirà Sirin per darle una lezione nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Hai picchiato il mio bambino", le dirà con rabbia, decisa a fargliela pagare.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin proverà a discolparsi ma Ceyda continuerà a picchiarla sul pianerottolo. Enver salverà la situazione chiamando sua figlia e Ceyda dovrà, suo malgrado, fermarsi.

Sirin più agguerrita che mai a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin sarà più agguerrita che mai. La ragazza ne combinerà di tutti i colori pur di ostacolare Bahar e Ceyda e alla fine arriverà anche a coinvolgere di nuovo i bambini.

Tutto avrà inizio quando Ceyda accoglierà il suo figlio naturale, Satılmış. Si tratterà di un bambino con un carattere molto particolare che è dovuto crescere troppo in fretta. Satılmış avrà degli ottimi voti a scuola, ma il suo comportamento farà storcere il naso alle maestre. Suo padre Dursun lo lascerà volentieri a Emre, visto che gli offrirà una somma di denaro per non iniziare delle lunghe cause per l'affidamento. Sirin farà leva proprio sulle debolezze di Satılmış e degli altri bambini per provocarli. La ragazza dirà ai bambini che l'arma che Enver ha usato per spaventare Dursun non era un giocattolo. "Era di vostro padre", dirà divertita a Doruk e Nisan, "Vi hanno mentito ancora perché Siete stupidi".

Satılmış agirà subito per difendere i suoi amici e non avrà paura di affrontare Sirin, invitandola a rivolgersi a lui che è il più forte.

Sirin senza scrupoli, Ceyda non ne potrà più

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin non risparmierà neanche Satılmış e lo ferirà profondamente. Prima gli dirà che Dursun lo ha venduto perché voleva sbarazzarsi di lui e poi gli spiegherà che presto anche Emre lo rifiuterà perché è insopportabile. "Nessuno ti vuole", dirà Sirin, "Me lo ha detto Emre al lavoro". Satılmış non starà di certo zitto: "Tu sei una pazza, e anche mio padre ti ha lasciata per questo motivo". Sirin strapperà il gioco dalle mani di Satılmış e minaccerà di romperlo, ma contro la sua forza non potranno fare nulla.

Enver salverà la situazione, ma quando Satılmış sarà a casa racconterà tutto a Ceyda. Quest'ultima darà una lezione a Sirin: aspetterà il suo rientro e la picchierà sul pianerottolo. "Hai picchiato mio figlio", le dirà con rabbia, "E ora pagherai". Sirin proverà a dire che non ha toccato il bambino, ma non servirà a nulla. Ceyda sarà interrotta dalla voce di Enver che chiamerà Sirin e la salverà da quella brutta situazione.