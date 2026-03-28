Cem crollerà con Kismet e nelle prossime puntate de La forza di una donna le dimostrerà che soffre ancora terribilmente per il figlio che hanno perso: "Ti amo", le dirà, "Andiamo via".

Le anticipazioni tv rivelano che Cem si lascerà andare a un pianto disperato tra le braccia di Kismet che capirà di non aver sofferto da sola negli ultimi anni. L'uomo sarà ancora tormentato dalla grave perdita del bambino che aspettata dalla sua amata Kismet.

Il lato nascosto di Cem ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Cem sarà sempre più protagonista.

Oltre a tenere in pugno Bahar e Ceyda per i suoi traffici, infatti, l'uomo mostrerà una parte inedita di sé. Tutto avrà inizio con il ritorno di Kismet nella sua vita: inevitabilmente riaffioreranno ricordi mai dimenticati. Cem proverà a riavvicinarsi a Kismet, che un tempo era la sua compagna, dicendole che hanno un segreto che li unirà per sempre. Il segreto di cui parlerà Cem è che lui e Kismet hanno tolto la vita a un uomo. Ma di chi si tratta? Si scoprirà che l'omicidio è una vendetta nei confronti di colui che ha provocato l'aborto di Kismet con un'aggressione. Giorno dopo giorno, Kismet e Cem si riavvicineranno e nel cuore dell'avvocato non ci sarà più posto per Emre. Kismet si renderà conto che il suo grande amore è solo Cem, perché ad allontanarli è stato solo il tragico evento dell'aborto e non la mancanza di sentimenti.

Kismet e Cem separati dalla tragedia si amano ancora

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Cem mostrerà il lato più debole di sé e lo farà con Kismet. Tormentato ancora dalla perdita del suo bambino, l'uomo si troverà senza forze dopo aver ricoperto il pavimento di foto e ricordi di quel figlio mai nato. Kismet lo troverà sul divano con un calzino in mano, circondato da tutine e altri oggetti acquistati per il loro bambino. "Non ho più forze", dirà Cem in lacrime, "Non ce la faccio". Kismet si siederà vicino a lui che appoggerà la testa sulle sue gambe e si lascerà andare a un pianto disperato: "Andiamo via", chiederà, "Ti amo". Lei non sarà certo indifferente a questo sfogo e si renderà conto di non essere stata l'unica a soffrire: "Ti amo anch'io", gli dirà.