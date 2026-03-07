Kismet rivelerà il segreto di Ceyda a Emre nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 marzo: "Ti ha mentito, sei padre e hai un figlio con lei ma non è Arda".

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet verrà a sapere da Arif che Ceyda ed Emre hanno un figlio che è stato scambiato in culla con Arda.

Sensi di colpa per Kismet a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto Emre scoprirà la verità su Arda e non la prenderà affatto bene. Nelle puntate andate in onda, i test del Dna hanno provato che non c'è alcun legame genetico tra Emre e Arda.

Ceyda ha subito pensato ad un errore, visto che non è stata con un altro uomo, e ha ripetuto il test. I risultati l'hanno sconvolta: Arda non è neanche figlio suo e certamente c'è stato uno scambio in culla. Questa nuova verità ha provato che Ceyda non ha mai tradito Emre, ma ha anche fatto emergere che c'è un bambino da qualche parte in Turchia che è il figlio naturale di Ceyda ed Emre. Bahar ha spiegato alla sua amica che la cosa più giusta sarebbe cercare suo figlio naturale per capire come stia, ma Ceyda si è rifiutata di farlo. La donna, infatti, ha troppa paura di perdere Arda che, una volta emersi i fatti, potrebbe tornare dai suoi genitori biologici. La decisione di Ceyda, quindi, è stata quella di lasciare tutto così com'è e raccontare a Emre che lo ha tradito con un altro e quindi Arda è solo figlio suo.

La rabbia di Emre nei confronti di Ceyda

Nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 marzo, la storia di Ceyda subirà uno scossone e tutto accadrà per caso. La donna, presa dai sensi di colpa deciderà di indagare sul figlio naturale solo per sapere se sta bene e si confiderà con Arif. Quest'ultimo telefonerà subito a Kismet chiedendo il suo aiuto legale e l'avvocato non si tirerà indietro. Né Ceyda, né Arif, però, sapranno che la donna in quel momento è con il suo fidanzato: Emre. Kismet rispetterà il segreto professionale, ma solo per poco. Quando il suo fidanzato le confiderà con dolore di essere diventato sterile, lei non riuscirà a sopportare la sua sofferenza. "Ceyda ti ha mentito, sei padre e hai un figlio con lei", dirà Kismet, "Anche se non è Arda". Emre sarà furioso con Ceyda e andrà subito ad affrontarla.