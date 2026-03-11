Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma dal 16 al 21 marzo in prima visione su Canale 5 raccontano che Ceyda e Raif verranno travolti dalla passione dopo una serata romantica. Nisan, invece, sarà molto preoccupata per suo nonno Enver.

Raif sorprende Ceyda rubare i gioielli di Fazilet

Cem prenderà di essere risarcito dopo aver scoperto che le pentole sono state messe sul fuoco. Il concessionario d'auto arrabbiato minaccerà di morte Ceyda, Bersan e Bahar, ordinando loro di pagare un debito di 4 mila lire turche. La cantante, a questo punto, cercherà di ottenere dei soldi da Hikmet, che verrà rinchiuso in carcere.

Ceyda e Bersan decideranno di rubare dei preziosi alla signora Fazilet, escludendo Bahar, che si rifiuterà di partecipare al crimine. Raif sorprenderà la cantante mentre si impossessa di alcuni gioielli appartenuti a sua madre. Il giovane mosso da compassione permetterà alla donna di tenere i preziosi per aiutarla a ripagare i suoi debiti.

Nisan sconvolta da Enver

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kismet incaricherà un detective per trovare il vero figlio di Ceyda ed Emre mentre Fazilet chiederà a Bahar di aiutarla nella stesura del suo nuovo romanzo, ispirato alla sua vita travagliata. La donna accetterà di essere la protagonista del romanzo della scrittrice.

Intanto Sirin inizierà a sospettare di Bahar, Bersan e Ceyda e per questo inizierà a domandarsi cosa abbiano combinato.

La darklady chiederà ad Arif di aiutarla ad indagare sulla strana vicinanza sorta tra le tre donne.

Nisan, invece, apparirà sconvolta dopo aver visto il nonno parlare con la defunta Hatice. Enver ammetterà a Bahar di essere in un momento di estrema fragilità. La donna apparirà in ansia per il sarto che proverà a rassicurarla.

Successivamente Ceyda uscirà a cena con Raif, ricevendo dei preziosi orecchini appartenuti a Fazilet. I due giovani approfitteranno di questo momento per darsi un dolce bacio sulle labbra. La cantante tornerà a casa coi gioielli, tanto che Bahar pretenderà una spiegazione. La protagonista accuserà Ceyda di averli rubati di nascosto a Fazilet.

Ceyda ha chiesto aiuto ad Arif

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo su Canale 5, Bahar ha espresso dei dubbi sul datore di lavoro dopo aver fatto un colloquio su suggerimento di Bersan. La donna è stata impegnata nei preparativi della cena commissionata da Cem ed ha giurato che questa volta sarebbe stata l'ultima. Ceyda, invece, ha detto ad Arif che Arda non è il suo vero figlio. La donna ha pregato il barista di chiedere aiuto a Kismet a trovare il suo erede biologico.