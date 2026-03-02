La polizia bloccherà Ceyda e Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: le due donne, inconsapevolmente, prenderanno parte a un traffico di sostanze illegali.

Le anticipazioni tv rivelano che il lavoro di Berşan si rivelerà una trappola per Ceyda e Bahar che rischieranno guai con la giustizia. Sirin, nel frattempo, si avvicinerà sempre di più ad Arif.

Il nuovo lavoro di Ceyda e Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar riprenderà in mano la sua vita ma non mancheranno le difficoltà. La nuova scuola di Nisan e Doruk richiederà una maggiore spesa perché i bambini si sentiranno diversi dai compagni di classe.

Pur di non far mancare niente ai suoi figli, Bahar accetterà la proposta di lavoro che Berşan ha fatto a lei e Ceyda. La donna si metterà a cucinare su commissione, certa di svolgere un lavoro onesto che potrebbe dare una possibilità in più ai suoi bambini. In realtà, Bahar e Ceyda si cacceranno in un mare di guai perché lavoreranno per Cem e, inconsapevolmente, sposteranno delle sostanze illegali da una parte all'altra della città. Le due donne si recheranno dal capo per prendere in consegna le pentole e non sapranno che la polizia è sulle loro tracce. Quando Ceyda e Bahar arriveranno al palazzo indicato, gli agenti inizieranno un inseguimento e bloccheranno le due donne nelle scale nel condominio.

Bahar e Ceyda saranno terrorizzate quando vedranno le armi puntate contro di loro. I poliziotti faranno irruzione nell'appartamento e le due amiche fingeranno di essere lì per recarsi al piano di sopra, da una loro zia.

Sirin e Arif a cena insieme dopo il lavoro

Nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 marzo, Ceyda e Bahar riusciranno a convincere la polizia della loro estraneità ai fatti. Le due donne suoneranno alla signora del piano di sopra che aprirà loro e avendo qualche problema di memoria le accoglierà davvero come delle nipoti. Nel frattempo, Sirin si avvicinerà sempre di più ad Arif e dopo avergli chiesto scusa riuscirà a farsi portare a cena da lui. La ragazza spiegherà di non avere la forza di tornare a casa e Arif non se la sentirà di lasciarla da sola. I due mangeranno qualcosa fuori e poi torneranno insieme a casa, proprio quando Ceyda e Bahar saranno di ritorno.