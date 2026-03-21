Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Bahar arriverà appena in tempo per impedire a suo figlio di saltare giù dalla finestra. La donna correrà poi in strada dove picchierà sua sorella Sirin dopo la scoperta del suo folle piano.

Sirin prova a eliminare Doruk facendolo saltare dalla finestra

Sirin perderà il lume della ragione alla scoperta che suo padre ha preso le distanze da lei a causa delle sue malefatte. La darklady deciderà di vendicarsi, cercando di far del male ai nipotini.

In dettaglio, la giovane approfitterà dell'allontanamento di Bahar per introdursi in casa sua e coinvolgere Doruk in un gioco pericoloso. La figlia della defunta Hatice inviterà suo nipote a gettarsi dalla finestra, assicurandolo della presenza di un materasso per attutire la sua caduta. Un tentato omicidio in piena regola che verrà sventato. Bahar sopraggiungerà appena in tempo per fermare Doruk pronto a buttarsi giù dal palazzo.

Bahar picchia la sorellastra per aver provato ad uccidere suo figlio

Le anticipazioni della serie tv rivelano che il bambino dirà alla madre di essere stato incoraggiato da sua zia a saltare giù dalla finestra. Bahar, a questo punto, si scaglierà furiosa contro Sirin, picchiandola e tirandole i capelli.

Enver e Ceyda divideranno le due sorellastre. Sirin approfitterà di questo momento per provare a scappare. Allo stesso tempo, il sarto e la cantante non metteranno in dubbio la versione raccontata dalla protagonista fatto che la darklady abbia voluto far del male a Doruk. Sarà in questa circostanza che Arif deciderà di confessare qualcosa di molto grave ad Enver e Bahar.

Catalina e Adriano hanno ultimato i preparativi delle loro nozze segrete

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna che sono stati trasmessi a fine marzo in prima visione tv, il ritorno di Eugenia ha disturbato Lorenzo. La donna inoltre ha detto a Leocadia di conoscere chi è il padre di Angela. La darklady si è alleata con il capitano de La Mata per difendersi dalle minacce della nuova arrivata.

Anche Alonso ha deciso di aiutare Leocadia e Lorenzo a rimandare Eugenia in sanatorio.

Manuel, invece, ha inviato Tono ad acquistare un macchinario utile per la realizzazione di alcuni motori aerei. Il giovane ha fatto perdere le proprie tracce durante il viaggio. Eugenia, intanto, ha visto una strana somiglianza tra Curro ed il bambino appena partorito da Catalina. Petra, invece, ha visto Samuel e Maria scambiarsi un tenero bacio mentre Catalina (Carmen Asecas) e Adriano hanno ultimato i preparativi delle loro nozze segrete.