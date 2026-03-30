Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Cem dimostrerà di provare ancora dei sentimenti per Kismet. Il pericoloso imprenditore apparirà geloso dell'ex moglie dopo la scoperta che ha avviato una storia d'amore con Emre.

Bahar incontra Kismet durante una consegna per Cem

Cem pretenderà che Bahar e le sue amiche tornino a lavorare per lui nonostante il pagamento del debito. L'uomo affiderà alle tre alcune consegne senza concederle nessun diritto di replica.

Bahar darà una borsa ad una donna durante una cena benefica. La protagonista rimarrà sconvolta quando si troverà davanti la sorella di Arif ossia Kismet. Il giorno dopo, la donna raggiungerà lo studio notarile per chiedere una spiegazione all'avvocatessa. Quest'ultima rivelerà che nella borsa c'erano alcuni documenti importanti per un caso che sta attualmente seguendo. Il pubblico scoprirà che all'interno vi erano delle sostanze stupefacenti che erano state intercettate da Kismet.

Cem è geloso della storia nata tra Kismet ed Emre

Le anticipazioni rivelano che la sorella di Arif avrà un confronto con Cem, al quale chiederà di lasciare in pace Bahar poiché madre di due bambini piccoli. L'uomo non vorrà sentire ragioni, rinfacciando a Kismet di avere una relazione amorosa con Emre e di non voler stare lontano da lei.

In questo modo, si capirà che tra i due c'era stato un trascorso amoroso. I telespettatori apprenderanno che Kismet e Cem erano stati sposati in passato. Un matrimonio che era finito dopo la morte prematura della bambina che attendeva la sorella di Arif a causa dei nemici dell'allora marito.

Ceyda ha rubato i gioielli di Fazilet

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine marzo in televisione, Ceyda ha deciso di rubare i gioielli di Fazilet per pagare il debito contratto con Cem. La donna è stata scoperta da Raif, che le ha chiesto una spiegazione. L'uomo ha quindi deciso di non denunciare Ceyda, cedendole i preziosi in cambio di un appuntamento romantico.

Il figlio di Fazilet e la cantante hanno passato una serata insieme e durante il tragitto verso casa in taxi si sono scambiati un bacio d'amore. Bahar ha chiesto una spiegazione alla sua migliore amica dopo averla vista rincasare con indosso alcuni gioielli.

Nel frattempo, Emre ha continuato le ricerche per ritrovare il suo vero figlio. L'uomo ha scoperto che in ospedale erano nati altri due bambini insieme ad Arda grazie all'aiuto di Kismet. Infine Enver ha cercato di superare con difficoltà la perdita della moglie Hatice avvenuta in un drammatico incidente stradale.