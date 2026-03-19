Nelle puntate conclusive della soap turca La forza di una donna, Sirin Sarikadi (Serai Kaya) si scaglierà duramente contro suo padre Enver (Serif Erol), appena scoprirà che era in combutta con le forze dell’ordine per farla arrestare. Dopo essere stata ammanettata, la giovane rivolgerà le testuali parole al padre: "Non potrai convivere con il senso di colpa per quello che hai fatto a tua figlia".

Sirin su tutte le furie con suo padre Enver per averla tradita

Prossimamente, Arif sorprenderà Sirin proprio quando dirà a un criminale di aver ucciso il cognato Sarp.

A quel punto, Arif metterà alle strette la giovane, che ammetterà di essersi sbarazzata di Sarp. A contribuire all’arresto di Sirin ci penserà suo padre Enver, il quale compirà il sacrificio più difficile della sua vita. Sirin rimarrà senza parole, appena capirà del coinvolgimento del proprio genitore con il suo arresto. Dalle anticipazioni turche, si evince che Sirin verrà accusata di due crimini, ovvero, sia per l’omicidio di Sarp e per aver tentato di convincere il nipote Doruk a gettarsi dalla finestra di casa. Quando verrà condotta verso l’auto della polizia, Sirin rimprovererà suo padre Enver per averla tradita.

Successivamente, si assisterà a un salto temporale di tre mesi, e al centro della scena ci sarà soprattutto la protagonista Bahar, che parlerà del suo libro.

Mentre Sirin si troverà in una clinica psichiatrica, Arif si inginocchierà di fronte a Bahar, che penserà che stia per farle una proposta di matrimonio.

Riepilogo sulla morte di Sarp

Di recente, Sirin è entrata in crisi, a seguito della scomparsa Hatice, la quale non è sopravvissuta a un attacco cardiaco, dopo essere finita in ospedale a causa di un terribile incidente stradale. Dopo aver chiesto perdono alla sorellastra Bahar per tutto il male che le ha fatto in un momento di sconforto, fingendosi quindi pentita, Sirin si è vendicata uccidendo Sarp. Quest’ultimo ha esalato l’ultimo respiro durante il ricovero in ospedale tra le braccia della moglie Bahar, proprio quando avevano ricostruito il loro rapporto: è stata Sirin a manomettere la flebo che lo teneva in vita, approfittando di un momento di solitudine.