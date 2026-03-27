Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Emre entrerà in crisi dopo essere stato lasciato da Kismet. Satilmis interverrà nella situazione, informando il padre di non aver mai trovato simpatica l'avvocatessa e per questo gli consiglierà di riprovarci con Ceyda.

Kismet pone fine alla storia con Emre

Kismet capirà di nutrire ancora qualcosa per Cem, con il quale era stata sposata in passato. L'avvocatessa penserà di scappare insieme all'ex marito per aiutarlo a fuggire dai nemici.

La donna cambierà presto idea quando Arif le chiederà aiuto per incastrare Sirin per aver provocato la morte di Sarp in ospedale. Kismet, a questo punto, deciderà di avere un confronto con Emre, al quale informerà di non aver più intenzione di continuare la loro storia d'amore. Le parole della donna colpiranno il proprietario della caffetteria, che entrerà in crisi.

Satilmis spinge il padre a riprovarci con Ceyda

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Emre annegherà la delusione d'amore bevendo qualche bicchierino di troppo proprio quando Ceyda gli chiederà di occuparsi di Satilmis e del piccolo Arda. Nel frattempo, la cantante riuscirà a ottenere la custodia di Arda e si precipiterà a casa di Emre per dargli la bella notizia.

In questa circostanza, Satilmis aprirà la porta a Ceyda, informandola che suo padre è in un letto per riprendersi da una sbornia. La cantante capirà che l'uomo sta soffrendo per la fine della relazione con Kismet e per questo proverà ad aiutarlo. In questa circostanza, Satilmis dirà ad Emre che l'avvocatessa non gli era mai stata simpatica a differenza di Ceyda, che l'ha sempre trattato con modi gentili. L'uomo inizierà a guardare con occhi diversi la donna, che nel frattempo sarà sempre più vicina a Raif.

Enver ha fatto preoccupare Bahar e Nisan col suo comportamento

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine marzo in televisione, Enver ha provato a superare la morte della perdita della moglie.

Nonostante questo, il sarto ha continuato a far preoccupare Bahar e Nisan, vedendolo parlare col fantasma di Hatice.

Bersan e Ceyda, invece, hanno pagato il debito contratto con Cem con la vendita dei diamanti. Ma il commerciante di auto non ha avuto nessuna intenzione di renderle libere, ordinando loro di prelevare un pacco nella casa di riposo del padre. Bersan e Ceyda hanno frainteso le indicazioni e sono tornate insieme all'anziano uomo, ospite della struttura. Saadettin non è apparso intenzionato a tornare nell' ospizio, finendo a casa di Ceyda in attesa della decisione sul suo collocamento.