Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 raccontano che Arif Kaya rischierà la vita quando verrà aggredito da tre barboni. Bahar Cesmeli, presente sulla scena, dichiarerà il suo amore al barista dopo aver rischiato di perderlo.

Sirin accusa Bahar di essere gelosa di lei

Tutto inizierà quando Sirin organizzerà un piano diabolico pur di avvicinarsi ad Arif. La donna pagherà tre barboni per essere malmenata ma le cose prenderanno una piega ben diversa. Arif cambierà strada, lasciando la giovane da sola.

In questo modo, i senzatetto finiranno per picchiare veramente la figlia di Enver.

Bahar, nel frattempo, scoprirà che Sirin indossava il suo cappotto al momento dell'aggressione. La donna temerà di perdere il pacchetto contenente del denaro destinato a Cem risposto nella tasca della giacca. Sirin, invece, avrà un confronto con Enver in cui accuserà Bahar di aver detto ad Arif di lasciarla sola in quanto gelosa di lei.

Arif rischia di essere accoltellato

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Bahar e Arif si recheranno a recuperare il capotto dove quest'ultimo rischierà di essere accoltellato dai tre senzatetto, che appariranno desideri di vendetta. La protagonista terrorizzata confesserà al barista di aver avuto paura di perderlo per sempre e di non aver mai smesso di amarlo.

Una vera e propria dichiarazione d'amore che riempirà il cuore di Arif, il quale non aveva mai perso la speranza di tornare insieme alla donna che aveva amato da lontano per diverso tempo.

Cem ha fatto delle minacce a Bahar, Ceyda e Bersan

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna che sono stati trasmessi a metà marzo in prima visione su Canale 5, Sirin ha cambiato atteggiamento nei confronti di Arif. La darklady è andata dal barista sia per scusarsi che per ringraziarlo per aver regalato ad Enver il suo bar, poi trasformato in sartoria. La figlia della defunta Hatice ha voluto accorciare le distanze con Arif. Quest'ultimo non ha avuto tempo per pensare a Sirin, dimostrando di essere preoccupato per la storia d'amore nata tra Kismet e Emre.

Il barista irritato ha deciso di mettere il potenziale nuovo cognato con le spalle al muro.

Nel frattempo, Bahar, Ceyda e Bersan sono finite in un grande guaio. Le tre donne sono apparse preoccupate quando Cem ha scoperto che hanno messo le pentole sul fuoco invece di consegnarle ai diretti interessati. L'uomo ha minacciato la protagonista e le sue amiche di gravi ripercussioni. Le tre ragazze non hanno avuto la minima idea di come risolvere il problema delle pentole bruciate.