Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Fazilet prenderà un importante provvedimento nei confronti di Ceyda dopo aver scoperto che le ha rubato i suoi gioielli. La scrittrice deciderà di licenziare la cantante e le ordinerà di stare lontana da suo figlio Raif.

Fazilet prende dei provvedimenti contro Ceyda dopo il furto

Sirin seguirà Ceyda e Bersan fino in gioielleria dove venderanno i preziosi di Fazilet. La darklady tornerà nel negozio dove fotograferà gli orecchini e l'anello dopo averli visti indosso alla famosa scrittrice su di un giornale.

La figlia di Enver spedirà le fotografie a Fazilet. Quest'ultima capirà di dover prendere dei provvedimenti nei confronti di Ceyda, l'artefice del furto dei suoi preziosi. La donna deciderà di licenziare la cantante in tronco, senza darle la possibilità di aprire bocca. Fazilet inoltre certa che tra lei e Raif sia nato qualcosa la inviterà a stare lontana da lui. La scrittrice ordinerà a Ceyda di sparire dalla vita di Raif in cambio si occuperà dell'istruzione del piccolo Arda.

Raif affronta Fazilet

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ceyda accetterà di scendere a patti con Fazilet per il bene del bambino anche se inizierà a nutrire dei sentimenti reali per Raif. Quest'ultimo non crederà che la donna sia andata via di sua spontanea volontà.

Molto presto, il giovane capirà che sua madre ha deciso di licenziare Ceyda dopo averla accusata del furto dei gioielli. Raif non esiterà ad affrontare Fazilet, al quale confiderà di essere stato lui a darle i monili visto che gli erano stati regalati dal padre da donare ad una persona amata. Le parole del giovane colpiranno profondamente la scrittrice.

Raif e Ceyda si sono scambiati un bacio d'amore

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine marzo su Canale 5, Raif si è dimostrato comprensivo con Ceyda dopo averla sorpresa rubare i gioielli di sua madre. L'uomo ha offerto alla donna i preziosi per ripagare i suoi debiti con Cem. Tra i due è così nata una certa complicità che li ha portati a passare una serata insieme.

Durante l'incontro, Raif ha regalato a Ceyda un paio di orecchini appartenuti a Fazilet. Al termine, il ragazzo si è avvicinato alla cantante, che ha ricambiato il bacio con passione. Il gesto ha rischiato di complicare ulteriormente gli equilibri. Bahar, nel frattempo, ha affrontato la sua migliore amica dopo averla vista tornare a casa coi gioielli. La donna ha preteso una spiegazione da Ceyda. Infine Enver ha continuato a vivere il dolore per la morte di Hatice in modo sempre più destabilizzante.