Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna previste tra qualche settimana su Canale 5, Ceyda dimostrerà di provare una certa gelosia per Raif quando si incontrerà con Buket. La donna capirà di essersi innamorata del figlio di Fazilet.

Fazilet permette a Ceyda di tornare a lavorare per Raif

Ceyda passerà dei brutti momenti quando Sirin la farà passare come una ladra di gioielli davanti alla signora Fazilet. Quest'ultima non esiterà a licenziare in tronco la cantante, obbligandola a prendere le distanze da Raif con il quale inizierà una conoscenza.

Ceyda verrà riammessa al suo posto di lavoro dopo che Raif racconterà alla madre di essere stato lui a regalarle i gioielli per ripagare un vecchio debito. Nonostante questo, Fazilet avrà ancora delle riserve nei confronti della cantante. Raif, intanto, apparirà felice di avere Ceyda nuovamente al suo fianco. L'uomo inizierà a prenderla bonariamente in giro, chiedendole per quale motivo abbia chiesto a sua madre notizie sulla sua condizione di salute dopo il suo incidente.

Raif si vede con Buket, Ceyda gelosa

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Raif assicurerà Ceyda di essere perfettamente capace di soddisfare una donna. La donna apparirà imbarazzata ma anche sollevata da tale rivelazione almeno finché il giovane non accetterà d'incontrare una sua vecchia conoscenza di nome Buket.

Ceyda impedirà a Raif di stare da solo con la donna, dimostrando di essere molto gelosa di lui. La madre di Arda si innervosirà quando vedrà Buket sempre più vicina al figlio di Fazilet.

Nel frattempo, Raif svelerà alla sua amica che Ceyda gli ha ridato la vita quando l'ha baciato teneramente sulla bocca. Le parole scalderanno il cuore della cantante. L'uomo stupirà ancor di più la donna quando farà dei regali di capodanno non sono ai suoi figli ma anche a quelli di Bahar.

Bersan ha fatto ritorno nel quartiere

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio marzo su Canale 5, Arif ha fatto ritorno nel quartiere di Tarlabasi, trovando lavoro nella caffetteria di Emre.

In questa circostanza, l'uomo ha lavorato a stretto contatto con Sirin, che ha dimostrato di provare rancore nei suoi confronti per l'incidente stradale che ha provocato la morte di Hatice. Intanto, Ceyda ha fatto un test di paternità sul piccolo Arda. La donna ha scoperto che il bambino non è suo figlio e nemmeno di Emre. La dottoressa Jale ha informato la cantante che Arda è stato scambiato alla nascita con un altro. Ceyda ha deciso di tenere il segreto per sé e ritenere il bambino come se fosse suo figlio. Bahar ha incoraggiato la sua amica a riflettere sul fatto che avrebbe dovuto cercare il suo vero erede. Infine Bersan ha fatto ritorno nel quartiere.