Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Emre licenzierà Sirin, rea di aver preso in giro suo figlio Satilmis. La darklady perderà il controllo, arrivando a distruggere le cose presenti nella caffetteria.

Sirin licenziata per aver preso in giro Satilmis

Sirin compierà un nuovo colpo di testa, decidendo di far soffrire i nipoti. La darklady abbandonerà il gatto di Nisan e Doruk in un parco. Il gesto della donna verrà presto scoperto da Bahar, che riuscirà a ritrovare l'animale domestico in tempo.

La protagonista raggiungerà poi la caffetteria di Emir dove informerà la sorellastra di essere riuscita a ritrovare il gatto. La donna, a questo punto, resterà a mangiare nel locale insieme ai figli, Emre e Arif, costringendo Sirin a servire tutti. In questa circostanza, Satilmis informerà che la figlia di Enver l'ha preso in giro, sostenendo che Emre lo trova brutto e che Ceyda non gli vuole bene. La darklady respingerà ogni accusa ma la versione verrà confermata da Nisan. Emre non prenderà bene tale scoperta e deciderà di licenziare Sirin, che fuori controllo romperà alcuni oggetti presenti nel locale.

Enver ordina alla figlia di pagare il danno provocato nella caffetteria di Emre

Il nuovo colpo di testa di Sirin giungerà a Enver, che la informerà di essere riuscita a deluderlo nuovamente.

Il sarto inoltre ordinerà alla figlia di ripagare il danno compiuto nella caffetteria di Emre. Per fare ciò, l'uomo prenderà i soldi che aveva ottenuto Sirin con la vendita di un terreno di famiglia. Enver consegnerà la somma ad Arif per darla al padre di Satilmis affinché possa ripagarsi le cose che la figlia ha distrutto durante il suo gesto d'ira.

Ceyda ha deciso di derubare Fazilet per pagare il debito di Cem

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a metà marzo su Canale 5, Ceyda, Bersan e Bahar si sono cacciate in un giro di spaccio gestito da Cem. Quest'ultimo ha chiesto alle tre amiche un'ingente somma di denaro per ripagarlo del danno che gli hanno causato.

Cem ha infatti scoperto che le sue pentole sono andate bruciate e che quindi ha perso molti soldi. Ceyda ha cercato un modo per arginare il problema. In un primo momento, la donna ha pensato ad Hikmet per cercare di avere un prestito ma è stato arrestato. La cantante, a questo punto, ha pensato a Fazilet, la facoltosa scrittrice per cui lavora. La donna in accordo con Bersan ha deciso di rubare alcuni monili prestigiosi della donna per poter pagare il debito prima di gravi conseguenze. Bahar Cesmeli si è opposta alla scelta folle della sua migliore amica.