Le trame delle puntate turche de La forza di una donna visibili nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Enver punterà un'arma da fuoco contro Dursun quando arriverà nella sua abitazione per riprendersi il piccolo Arda. L'uomo chiederà a Ceyda ed Emre un'ingente somma di denaro per lasciarli il bambino.

Dursun accetta di lasciare Arda a Ceyda

Emre scoprirà che Satilmis è il suo figlio biologico dopo aver effettuato l'esame di paternità. Il proprietario della caffetteria vorrà ottenere la custodia del bambino e per questo offrirà una cospicua somma di denaro a Dursun per lasciarglielo.

L'uomo accetterà l'accordo, informando Emre di non volere avere rapporti né con Ceyda né con Arda. L'imprenditore otterrà così la custodia di Satilmis ma accadrà il colpo di scena. La situazione subirà uno scossone quando Emre dovrà lasciare la Turchia per qualche tempo. Ceyda si offrirà di prendersi cura di Satilmis

Enver punta una pistola contro Dursun

Le anticipazioni rivelano che Emre tornato dalla Germania scoprirà che Dursun ha intenzione di riprendersi Arda se non gli saranno consegnati altri soldi. Il proprietario della caffetteria non avrà a disposizione la cifra esorbitante richiesta dall'uomo. La svolta avverrà in occasione di una cena a casa di Enver che verrà funestata dall'arrivo improvviso di Dursun e dei suoi figli maggiori, che pretenderanno di riavere il piccolo Arda.

Ceyda preoccupata porterà i bambini in una stanza mentre Enver tirerà fuori un'arma da fuoco, puntandola verso Dursun ed i suoi figli che scossi lasceranno l'abitazione. Il sarto confiderà a Bahar di aver trovato la pistola all'interno di un cassetto nella vecchia abitazione di Sarp dove ha trovato sistemazione. Allo stesso tempo, Ceyda informerà Arda che nessuno potrà separarla da lui.

Nisan e Doruk sono stati presi di mira da una madre di un compagno di scuola

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo in televisione, Cem ha scoperto che Bahar e Ceyda non hanno effettuato la consegna ed hanno lasciato le pentole. Per questo motivo, il concessionario d'auto ha intimato a Bersan di recuperarle, minacciandola di conseguenze devastanti.

Intanto Sirin si è avvicinata ad Arif grazie al lavoro nella caffetteria di Emre. In questa circostanza, il barista ha avuto un confronto col suo datore di lavoro dopo aver scoperto che ha avviato una storia con la sua sorellastra Kismet. Ceyda, Bahar e Bersan, invece, non hanno saputo come risolvere il problema delle pentole, tanto da temere che Cem potesse farle del male. Infine Nisan e Doruk sono stati presi di mira dalla madre di un loro compagno di scuola.