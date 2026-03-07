Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Enver non riuscirà a tenere fede alla promessa fatta ad Hatice in punto di morte. Il sarto toglierà la parola alla figlia di Sirin dopo aver compiuto un nuovo guaio.

Sirin punta un'arma da fuoco contro un ladro

Tutto inizierà quando un ladro entrerà in casa di Enver e minaccerà Sirin con un coltello la sera di capodanno. La darklady per nulla impaurita punterà l'arma da fuoco del defunto Sarp contro l'uomo. Lo scontro sarà interrotto dall'arrivo di Arif, il quale sentirà la sorellastra di Bahar dire al ladro di aver posto fine alla vita del cognato.

Le parole sconvolgeranno il barista, il quale tacerà la questione con Bahar preferendo confidarsi con Ceyda. Quest'ultima pregherà l'amico di non raccontare nulla alla sua amica almeno finché non avrà ben chiara la situazione. La cantante crederà che Sirin potrebbe aver fatto riferimento all'incidente in cui Sarp era finito in mare molti anni prima.

Enver non perdona l'ennesima malefatta della figlia

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Enver non riuscirà a perdonare l'ennesima malefatta di Sirin e per questo le toglierà la parola. Il gesto non piacerà alla darklady, la quale se la prenderà coi suoi nipoti e i piccoli Arda e Satilmis. La donna proverà a rompere un giocattolo di quest'ultima ma verrà fermata in tempo da Enver che la butterà fuori dalla sua sartoria.

L'ennesimo rifiuto del sarto porterà Sirin a compiere un passo falso.

Durante un dialogo, Arif domanderà alla ragazza cosa volesse dire quando ha detto al ladro di aver ucciso a Sarp. Sirin parlerà inizialmente dell'incidente in mare per poi confessare di aver manomesso la sua flebo provocandone la morte. La donna spiegherà ad Arif che dovrebbe esserle riconoscente per quello che ha fatto poiché in questo modo può coronare il suo sogno d'amore con Bahar. Le parole saranno registrate dal barista con un telefono, che avrà nascosto all'interno della sua giacca.

Arif ha trovato lavoro nella caffetteria di Emre

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio marzo in prima visione su Canale 5, Bersan ha fatto ritorno nel quartiere di Tarlabasi dimostrando una certa ricchezza.

La donna ha raggiunto l'abitazione di Ceyda per farle una proposta di lavoro. La cantante è apparsa propensa ad accettare l'offerta, chiedendo la complicità di Bahar.

Arif, invece, ha trovato lavoro nella caffetteria di Emre dopo essere uscito di prigione dov'era finito per aver provocato l'incidente stradale in cui è deceduta Hatice. La presenza dell'uomo non è andata a genio a Sirin, che ha provato a metterlo in cattiva luce col suo datore di lavoro.