Nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna, Kismet Avci (Tuğçe Altuğ) chiuderà la liaison amorosa con Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar) spezzandogli il cuore. Le anticipazioni raccontano, che la donna capirà di non aver smesso di amare l’ex marito Cem (Hakan Kurtas).

Kismet pianifica la sua fuga con Cem da Istanbul

Prossimamente, si scoprirà che in passato, Kismet è stata sposata con Cem, diventato il ricattatore di Bersan, Bahar e Ceyda. I due hanno messo fine al loro matrimonio, dopo la perdita della figlia che stava per nascere.

In particolare, l’avvocatessa Kismet non riuscì a mettere al mondo la sua bambina, dopo essere stata picchiata dai nemici di Cem. Ben presto, la donna si riavvicinerà a Cem, appena verrà a conoscenza che ha coinvolto Bersan, Bahar e Ceyda nei suoi affari illeciti. Pur avendo intrapreso una relazione con Emre, Kismet trascorrerà parecchio tempo con l’ex marito Cem, e finirà per rendersi conto di provare ancora dei forti sentimenti per lui.

A quel punto, Kismet progetterà la sua fuga con Cem da Istanbul, ma si vedrà costretta a rimandarla, quando suo fratello Arif le dirà di aver bisogno del suo aiuto per far arrestare Sirin per l’omicidio del cognato Sarp.

Emre chiede delle spiegazioni a Kismet sul suo allontanamento

Dopo aver posticipato la sua partenza, Kismet verrà messa alle strette da Emre, il quale esigerà sapere il motivo della sua sparizione. L’avvocatessa metterà fine alla sua storia d’amore con Emre, senza dargli alcuna spiegazione.

Per finire, Emre entrerà in crisi poiché credeva di aver trovato la sua dolce metà, invece Kismet si muoverà per assicurare Sirin alla giustizia.

Riepilogo: Bahar, Ceyda e Bersan sono state minacciate di morte da Cem

Di recente, Bahar, Ceyda e Bersan l’hanno pagata cara, per non aver trattato bene le pentole del loro datore di lavoro Cem. Quest’ultimo, non ha perso tempo per minacciare di morte le tre donne, per averle costrette a risarcirgli ben quattromila lire turche. Per risolvere la situazione, Ceyda ha tentato di rubare dei gioielli della signora Fazilet, ma purtroppo è stata colta in flagrante da Raif, il figlio della scrittrice.