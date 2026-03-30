Sirin pungerà Arif nelle prossime puntate de La forza di una donna, con una battuta che non lo lascerà indifferente: "Se Sarp fosse vivo Bahar sarebbe incinta del terzo figlio".

Le anticipazioni tv rivelano che quando Vedrà Arif riavvicinarsi a Bahar, Sirin passerà all'attacco. La ragazza ricorderà che lei aveva scelto di stare con suo marito.

Sirin non si arrenderà a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà ad essere ossessionata dalla vita di sua sorella. La ragazza, infatti, tenterà più volte di avvicinarsi ad Arif per fare ingelosire Bahar, ma non ci riuscirà.

L'uomo, infatti, capirà subito il suo gioco e si allontanerà da lei, soprattutto quando Ceyda gli farà notare che Sirin ha sicuramente un doppio fine. La distanza di Arif non farà altro che indispettire Sirin che pagherà dei ragazzi per farsi picchiare, sperando che l'uomo corra a salvarla. Il piano di Sirin fallirà miseramente: non solo Arif non andrà a difenderla, ma gli aggressori faranno sapere a Bahar dell'accordo che avevano con sua sorella. Sirin sarà sempre più sola e questo la farà sentire ogni giorno più frustrata, soprattutto quando vedrà che Arif e Bahar sono tornati molto vicini. I due amici, infatti, cominceranno a parlare come un tempo. Arif inviterà Bahar ad accompagnarlo ad una cena con i vecchi colleghi di università.

Le provocazioni di Sirin feriranno Arif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin non sopporterà che Bahar possa essere felice con Arif e troverà il modo di seminare ancora zizzania. Tutto avrà inizio al lavoro, quando Arif rimprovererà Sirin per aver concesso un anticipo ad un dipendente mentre lui era a cena. Lei lo attaccherà subito: "Se tu non fossi andato via non sarebbe successo", dirà, "Hai rinunciato ad accompagnarmi a casa per inseguire una donna a cui il marito è appena morto". Arif sarà molto infastidito e manderà via Sirin che però rincarerà la dose: "Se Sarp fosse vivo, Bahar sarebbe incinta del terzo figlio da lui", gli dirà ferendolo nel profondo. La ragazza insinuerà anche che Bahar abbia avuto una storia con Cem: "Tre uomini in un anno". Arif perderà la pazienza e caccerà Sirin, anche se in cuor suo non potrà essere indifferente al ricordo di Sarp.