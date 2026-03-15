La forza di una donna andrà in onda anche la domenica pomeriggio. A partire dal 22 marzo, l'appuntamento con Bahar e la sua famiglia raddoppia nel weekend e prende il posto di Amici di Maria De Filippi.

Il talent show inizia la fase serale e quindi lascia libero lo slot del pomeriggio che sarà dedicato alle soap tv più amate di Canale 5. La puntata de La forza di una donna della domenica durerà dalle 15.15 alle 16.00 per poi lasciare il posto a Verissimo di Silvia Toffanin.

Più spazio per La forza di una donna su Canale 5

Un nuovo cambiamento nella programmazione di Canale 5 sarà gradito ai fan de La forza di una donna.

La dizi turca giunta alla terza e ultima stagione andrà in onda anche la domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo. Amici di Maria De Filippi, infatti, ha terminato la fase pomeridiana e sarà trasmesso il sabato sera. Il pomeriggio della domenica, quindi, tornerà a tingersi di rosa con le soap a cui il pubblico è più affezionato. Si partirà con Beautiful e Forbidden Fruit per chiudere con La forza di una donna che avrà uno spazio di 45 minuti. Le trame si trovano in un punto cruciale, perché Ceyda sta combattendo per tenere con sé il piccolo Arda. Quest'ultimo, infatti, rischia di essere allontanato per tornare dal suo padre biologico. Emre, nel frattempo, vuole rintracciare suo figlio e per questo si è affidato a Kismet che ha iniziato le sue indagini per aiutarlo.

Ceyda e Bahar in guai seri: riusciranno ad uscirne?

La forza di una donna va in onda in uno spazio ridotto durante la settimana. Dal lunedì al venerdì, l'appuntamento con Bahar è dalle 16.05 alle 16.25. Il sabato e la domenica, però, si recupera con due appuntamenti più lunghi: un'ora e un quarto il sabato e 45 minuti la domenica. Le trame delle prossime puntate vedranno al centro delle scene il grosso guaio in cui Ceyda e Bahar si sono cacciate. Ingannate da Berşan, le due amiche hanno accettato una proposta di lavoro pensando di dover occuparsi di consegnare a domicilio dei pasti cucinati da loro. In realtà, Bahar e Ceyda si sono ritrovate coinvolte in una rete di spaccio e adesso il loro capo, Cem, le sta ricattando perché hanno perso la merce durante una retata della polizia.