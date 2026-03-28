Arif rischierà la vita ma recupererà il pacco di Cem nelle prossime puntate de La forza di una donna: dopo aver affrontato dei balordi, l'uomo restituirà a Bahar il cappotto con la chiavetta che cercava.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar uscirà per cercare il cappotto con il pacco di Cem e Arif non potrà lasciarla andare da sola. Sarà lui ad affrontare il ragazzo che ha preso il cappotto.

Il pacco di Cem preoccupa tutti a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Saadettin continuerà a tenere segreto il posto in cui ha nascosto il pacco di Cem.

L'anziano temerà di finire di nuovo in casa di cura e quindi preferirà prendere tempo e restare da Ceyda. Bahar sarà a dir poco disperata, anche perché Cem pretenderà di avere quel pacchetto e passerà alle minacce. Nel frattempo, Sirin pagherà dei ragazzi per essere picchiata e far sentire in colpa Arif. Quando la ragazza tornerà a casa malconcia, Bahar non potrà che pensare a una vendetta di Cem anche se si sbaglierà alla grande. Terrorizzata dal male che l'uomo potrebbe fare ai suoi figli, Bahar pregherà Saadettin di rivelarle dove si trova il pacchetto e finalmente l'anziano parlerà. "L'ho nascosta nella federa del tuo cappotto", dirà. Ceyda si sentirà sollevata, ma Bahar sarà tutt'altro che serena.

La donna, infatti, si renderà conto che il cappotto lo aveva preso Sirin e correrà da lei per recuperarlo. La ragazza, però, dirà che lo ha lasciato in strada dopo l'aggressione subita.

Arif pronto a tutto pur di aiutare la sua Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif vedrà che Bahar sta andando di notte a cercare il cappotto e la seguirà. L'uomo vedrà Bahar affrontare un ragazzo di strada con il cappotto addosso e interverrà subito. Arif offrirà del denaro che il ragazzo prenderà, ma il cappotto non tornerà indietro. I due inizieranno uno scontro che in breve tempo si farà fisico e pericoloso. Il giovane tirerà fuori un coltello per colpire Arif e quando Bahar se ne accorgerà prenderà un bastone e lo fermerà. Arif rischierà la vita, ma alla fine riuscirà a ridare il cappotto alla sua amata. Lei commossa dalla sua presenza e gli dirà quanto è importante per lei.