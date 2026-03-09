Raif sorprenderà Ceyda a rubare gli orecchini di sua madre nelle puntate de La forza di una donna dal 16 al 21 marzo: il giovane sarà molto deluso.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda spiegherà a Raif che si è cacciata in un guaio e solo per questo aveva rubato. A quel punto, Raif le regalerà gli orecchini e i due andranno a cena insieme.

Un gattino per Doruk e Nisan a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar, Ceyda e Berşan dovranno affrontare Cem. Quest'ultimo non potrà perdonare le tre donne per aver perso la sua merce e pretenderà un risarcimento.

Cem porterà Bahar, Ceyda e Bersan in un bosco e dopo averle minacciate di morte pretenderà di ricevere 400mila lire turche. Le tre amiche torneranno a casa distrutte, ma dovranno fingere che tutto vada bene, anche se è quasi notte. Ad aspettare Bahar e Ceyda ci saranno Enver, i bambini e Arif che saranno molto preoccupati. Per giustificare la lunga assenza, però, Bahar troverà una soluzione: portare un gattino ai suoi bambini. La donna spiegherà che lei e le sue amiche hanno fatto tardi perché dovevano recuperare il gatto che diventerà parte della famiglia. Per Doruk e Nisan sarà una grande gioia, ma Bahar e le sue amiche continueranno a pensare a come pagare il grosso debito contratto con il malvivente.

La prima cena di Raif e Ceyda insieme

Nelle puntate de La forza di una donna dal 16 al 21 marzo, Ceyda penserà di rubare degli orecchini di Fazilet. Raif, però, la coglierà sul fatto e sarà molto deluso da lei. Ceyda gli racconterà quello che è successo a lei e Bahar e gli spiegherà che avrebbe preso quegli orecchini in prestito per impegnarli. Raif porgerà i suoi orecchini a Ceyda: sono io a regalarteli, dirà. La donna sarà commossa e senza parole di fronte a questo gesto di grande generosità. Ceyda abbraccerà Raif con gioia e affetto, proprio quando Fazilet rientrerà e li troverà vicini. La donna pretenderà una spiegazione e Ceyda a quel punto inventerà che è il suo compleanno. La donna dirà a Fazilet che quella sera porterà Raif a cena per festeggiare. Nel frattempo, Enver dirà addio per sempre ad Hatice recandosi in stazione e lasciando su un treno le sue scarpe.