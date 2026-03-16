Bahar e Ceyda aiuteranno il padre di Cem a fuggire dalla casa di riposo nelle puntate de La forza di una donna dal 23 al 28 marzo.

Le anticipazioni tv rivelano che Cem chiederà alle donne di andare a prendere un pacchetto dalla stanza della casa di cura. Saadettin, però, darà vita all'ennesimo equivoco: "Sono io il pacco", dirà, cogliendo l'occasione per andare via da quel posto.

Ancora un equivoco per Bahar a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e Berşan andranno a impegnare gli orecchini che Ceyda ha rubato a Fazilet.

Con i soldi rimediati, le tre amiche spereranno di potersi liberare di Cem estinguendo il debito, ma non sarà così semplice. Quando il malvivente vedrà che Bahar è stata così brava, le dirà che ha ancora bisogno del suo aiuto. Cem questa volta chiederà alla donna e Ceyda di recarsi in una casa di riposo, recuperare un pacco e portarglielo. "Andrete a fare visita a Saadettin Bey" dirà, "Nella sua stanza troverete il pacco e me lo porterete". L'uomo non spiegherà altro e Bahar e Ceyda saranno costrette ad eseguire l'ennesimo ordine. Una volta effettuata la visita, Bahar e Ceyda capiranno che Saadettin è il padre di Cem e quando l'anziano dirà loro che è pronto per fuggire, penseranno che questo è il compito assegnato dal malvivente.

"Io sono il pacco che cercate", dirà Saadettin, e le due donne aiuteranno l'anziano a scappare. Quando Cem vedrà suo padre si renderà conto che Bahar, Ceyda e Berşan hanno frainteso. L'anziano, inoltre, non avrà intenzione di restare con suo figlio e chiederà alle donne di portarlo da loro.

Emre sarà sempre più vicino a suo figlio

Nelle puntate de La forza di una donna dal 23 al 28 marzo sarà protagonista anche Enver che confiderà alle sue figlie la grande difficoltà a dimenticare Hatice. L'uomo, per il bene della sua famiglia, deciderà di dire addio simbolicamente a sua moglie e ricominciare la sua vita senza di lei. Nel frattempo, Kismet comunicherà a Emre di aver trovato due bambini nati lo stesso giorno di Arda: tra loro c'è suo figlio.

L'avvocato spiegherà che Murat, il primo bambino, è felice con la sua famiglia, mentre Satılmış vive con suo padre e ha diversi problemi. Kismet ricorderà a Emre che una causa stravolgerà la vita di quelle famiglie, ma lui sarà deciso ad andare avanti. "Voglio mio figlio", dirà senza esitare.