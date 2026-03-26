Sirin ha il cappotto con la chiavetta che Cem cerca: è quanto emergerà nella puntata de La forza di una donna che andrà in onda sabato 28 marzo.

Le anticipazioni tv rivelano che Cem minaccerà Bahar e Ceyda affinché trovino la chiavetta che cercava nella casa di cura. Emergerà solo in seguito che l'anziano padre l'ha nascosta nella fodera del cappotto verde di Bahar. L'indumento, però, sarà nelle mani di Sirin che, ignara di tutto, se ne è impossessata per fare un dispetto a suo padre Enver.

Il malinteso di Bahar e Ceyda ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e Ceyda continueranno ad essere nelle mani di Cem.

Nelle scorse puntate le due donne hanno aiutato il padre di Cem a fuggire dalla casa di cura, ma è stato tutto un malinteso. L'uomo aveva chiesto a Bahar e Ceyda di recuperare un pacchetto e non di portare l'anziano signore via dalla struttura. Il signor Saadettin resterà a casa di Ceyda, ma non avrà nessuna intenzione di rivelare a Cem dove ha nascosto il pacchetto che cercava. Nel frattempo, Enver approfitterà di un buon momento al lavoro per cucire un nuovo cappotto a Bahar. Il sarto si impegnerà molto per fare un regalo alla figlia di Hatice, ma quando Sirin se ne accorgerà andrà su tutte le furie. La ragazza rimprovererà suo padre, perché lei non ha più un vestito a causa dell'incendio della loro casa.

Sirin non sopporterà l'idea che Enver abbia cucito un cappotto per Bahar senza pensare a lei.

Il segreto del vecchio cappotto verde di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 28 marzo, Sirin prenderà il vecchio cappotto di Bahar e lo indosserà. La ragazza proverà ad impietosire Enver, dicendogli che dal momento che era destinato ai più bisognosi, quel cappotto le spetta di diritto. Sirin inizierà ad andare il giro con il soprabito di Bahar, ignara del fatto che è più prezioso di quanto si pensi. Nessuno saprà che Saadettin ha nascosto proprio nella fodera del cappotto la chiavetta che Cem cerca disperatamente. Bahar e Ceyda, intanto, proveranno inutilmente a far parlare l'anziano signore che però resterà in silenzio perché non avrà intenzione di tornare nella casa di cura.