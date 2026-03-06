Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna in programma a breve su Canale 5, Raif Ascioglu deciderà di fare un regalo a Ceyda in occasione di Capodanno. La cantante scoprirà che l'uomo le ha donato un anello, rimanendone spiazzata. La donna dirà a Bahar Cesmeli (Özge Özpirinçci) di non sentirsi all'altezza del compagno.

Raif fa un regalo a Ceyda per capodanno

Ceyda apparirà gelosa quando Raif riceverà la visita una sua vecchia amica di nome Buket. L'uomo riuscirà a sorprendere la donna, facendole una dichiarazione d'amore davanti alla nuova arrivata.

Tutto filerà liscio fino ai festeggiamenti del nuovo anno. Raif acquisterà alcuni regali per Ceyda, amici e bambini compresi per festeggiare capodanno nonostante sia il giorno in cui è rimasto paralizzato in seguito a un incidente. La cantante non riuscirà ad aprire immediatamente il dono di Raif a causa di un ladro che entrerà in casa di Ender, costringendo Arif a difendere Sirin. Ceyda comunicherà al compagno di voler attendere il mattino dopo per aprire il suo dono.

Ceyda rifiuta l'anello di Ascioglu

Le anticipazioni della serie tv raccontano che Ceyda rimarrà senza parole quando si troverà nelle mani un vecchio anello di famiglia poiché si ricorderà di quando Fazilet l'aveva accusata di essere una ladra.

La cantante non esiterà a presentarsi a casa della scrittrice per restituire l'anello a Raif Ascioglu, che non riuscirà a proferire parola. Ceyda dirà a Bahar di non sentirsi all'altezza dell'uomo per aver fatto la cantante in un nightclub e per aver avuto un bambino fuori dal matrimonio. La protagonista cercherà di tranquillizzare la sua amica, ricordandole che è una persona di buon cuore che ha fatto di tutto per risollevarsi, tanto da meritarsi la felicità al fianco di Raif.

Sirin ha voluto far soffrire nuovamente Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio marzo su Canale 5, Sirin ha messo in atto uno dei suoi diabolici piani, volendo nuovamente far soffrire Bahar dopo aver posto fine alla vita di Sarp.

La darklady ha provato a isolare Arif, colpevole di aver causato il sinistro dov'è morta Hatice. La ragazza ha ammesso al corrente i suoi nipoti che il barista ha provato il decesso sia della loro adorata nonna che del loro padre. Bahar ha affrontato la sorellastra quando ha scoperto che Nisan era molto turbata da quanto appreso. Sirin ha fatto il doppio gioco, ringraziando Arif per aver regalato ad Enver il suo bar adibendolo a sartoria.

Infine Bersan ha fatto ritorno nel quartiere, dimostrando una certa ricchezza. La donna ha raggiunto casa di Ceyda per farle una proposta di lavoro.