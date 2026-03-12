Kismet nasconde un terribile segreto che emergerà nelle prossime puntate de La forza di una donna: lei e Cem hanno tolto la vita a un uomo.

Le anticipazioni tv rivelano che con il ritorno di Cem, Kismet non potrà ignorare il suo passato. Attraverso i ricordi della donna si scoprirà il delitto di cui si è resa complice per vendicare la perdita del figlio che aspettava con Cem.

L'altro lato di Kismet ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto emergerà un segreto che Kismet non ha mai rivelato a nessuno.

Nelle prossime puntate sarà chiaro che Kismet in passato era innamorata di Cem e con lui stava costruendo una famiglia. A quei tempi, l'uomo lavorava per un tipo poco raccomandabile e aveva provato a coinvolgere anche Kismet nei suoi affari. Essendo un avvocato, la donna avrebbe dovuto tirare fuori dai guai il capo di Cem camuffando le sue attività illecite. Kismet, tuttavia, si era rifiutata e visto che era incinta aveva colto la palla al balzo per giustificarsi. Tutto sembrava essersi risolto, ma proprio quando Kismet e Cem stavano per avere il loro bambino, è accaduta una tragedia. Gli uomini di Cem hanno fatto pagare caro a Kismet il rifiuto con un'aggressione che è costata l'aborto di suo figlio.

Da quel momento, le strade di Cem e Kismet si sono separate: lui ha proseguito con i traffici illeciti mentre lei ha portato avanti la sua carriera da avvocato, sperando di dimenticare.

Cem e Kismet legati per sempre da un passato oscuro

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Cem tornerà alla carica e busserà ancora una volta alla porta di Kismet. Mentre Bahar e Ceyda dovranno eseguire dei lavori per il malvivente che le sta ricattando, Kismet si presterà ad uno scambio che Cem le imporrà. Ma perché l'avvocato accetterà di fare questo favore al suo ex? Emergerà che c'è un segreto che entrambi costudiscono e li lega per sempre. Attraverso dei flashback, si scoprirà che dopo l'aggressione, Kismet e Cem sono andati dal capo e gli hanno tolto la vita. L'omicidio peserà ancora sulla coscienza di Kismet e il passato tornerà inevitabilmente a stravolgere la sua vita, compresi i sentimenti che prova ancora per il suo ex.