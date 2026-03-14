Ceyda avrà l'affidamento di Arda nelle prossime puntate de La forza di una donna e tutto questo avverrà solo grazie all'aiuto inaspettato di Cem.

Le anticipazioni tv rivelano che il padre naturale di Arda pretenderà di riavere suo figlio e Ceyda non potrà fare nulla legalmente per salvare la sua famiglia. Kismet chiederà l'intervento di Cem che minaccerà pesantemente l'uomo che si farà da parte.

L'arrivo del figlio di Ceyda e Emre a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda rischierà seriamente di perdere Arda.

Tutto avrà inizio quando nella vita di Emre arriverà Satılmış, il figlio biologico che ha concepito con Ceyda. Il bambino, scambiato nella culla con Arda, riabbraccerà Emre e sarà molto felice di stare con lui. Il padre naturale di Arda, un uomo sempre in cerca di denaro, cederà volentieri suo figlio per soldi senza lunghe cause. L'uomo, inoltre, chiederà una somma anche per lasciare Arda a Ceyda. Emre deciderà di pagare per risolvere tutti i problemi, ma non sarà così semplice. Anche in questa storia, infatti, arriverà lo zampino di Sirin che pur di seminare infelicità istigherà il padre di Satılmış a chiedere una cifra spropositata per Arda. Emre non avrà quei soldi e Ceyda rischierà seriamente di perdere il bambino.

Nonostante i tentativi, il padre naturale di Arda non mollerà la presa, avendo creduto alle parole di Sirin che gli ha detto che Emre ha moltissimo denaro.

Ceyda disperata all'idea di perdere Arda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la causa per l'affidamento di Arda sarà sempre più vicina e Ceyda si rassegnerà all'idea di perdere il bambino. Kismet non potrà permettere tutto questo, ma dal punto di vista legale avrà le mani legate: secondo le leggi, infatti, Arda dovrà andare a vivere con il padre naturale. L'avvocato, a quel punto, chiederà l'auto di Cem, il suo ex marito con cui deciderà di partire e ricominciare una nuova vita. Il malvivente, prima di partire con Kismet, farà rapire il padre di Arda e lo picchierà, minacciandolo anche con un'arma. Le minacce e l'aggressione di Cem risolveranno ogni problema di Ceyda. Il padre di Arda rinuncerà a lui e questa volta resterà anche a mani vuote.